Tko bi rekao: Za ove aktivnosti vjerojatno nikada ne biste rekli da potiču seksualnu želju!

Ako ste trenutno u razdoblju kada se baš i ne seksate puno, ne brinite se. Događa se, pogotovo ako ste s istim partnerom godinama ili doživljavate tjelesne promjene zbog starenja. No, dobre vijesti su da možete vratiti tu želju za seksom uz nekoliko jednostavnih trikova. Postoje prirodni načini da povećate svoj libido bez puno truda - a većina njih je i stvarno ugodna, tako da je dobitna, piše Your Tango.

Jedenje tamne čokolade: Vjerojatno ste čuli da je čokolada prirodni afrodizijak, odnosno nešto što može potaknuti seksualnu želju. "Ima visok sadržaj triptofana, kemikalije koja povećava sintezu serotonina, neurotransmitera koji može imati velik utjecaj na libido", kaže Josh Axe, autor bestselera Eat Dirt i suradnik utemeljitelj Ancient Nutrition. "Zapravo, neke studije čak pokazuju da je konzumiranje više čokolade povezano sa značajno poboljšanom seksualnom funkcijom kod žena."

Ograničenje unosa alkohola: Piće vas u početku može učiniti opuštenijima, ali previše čaša vina može izazvati suprotan učinak. "Iako je povremena čaša vina uz večeru u redu, pretjerivanje s alkoholom može brzo ubiti vaš seksualni nagon", kaže Axe. "Previše alkohola može ometati vaše performanse i otežati vašem tijelu seksualni odgovor, što rezultira kod problema poput erektilne disfunkcije i smanjene sposobnosti za orgazam." Umjesto toga, popijte čašu ili dvije da popravite raspoloženje, ali zatim idite u spavaću sobu umjesto da natočite još jednu.