Tjestenina raste na drvetu, toalet papir za ljevake: Najbolje spačke za 1. april svih vremena

Na prvom mjestu liste najboljih spački svih vremena, CNN je izdvojio ovu:

1. Tjestenina raste na drveću

Na 1. april 1957. BBC TV objavio je reportažu u svojoj emisiji Panorama. U kratkom prilogu govorilo se o Švicarcima koji zbog dobrog vremena imaju odličnu "berbu" špageta.

Pogledajte cijeli prilog u videu:



2. Najbrža loptica na svijetu

Novinar Geogre Plimpton izmislio je jednog igrača Mets, odnosno bacača u baseballu. Nazvao ga je Sidd i napravio priču o njemu u magazinu Sports Illustrated. Napisao je kako njegova loptica ide brzinom od 279 km na sat. Priča je objavljena 1. travnja 1958. No, oni s okom sokolovim odmah su primijetili o čemu se radi jer su prva slova riječi u nadnaslovu tvorila rečenicu "Happy April Fools" ili "Sretan 1. april".

3. Nova definicija broja "pi"

Odvjetnici iz Alabame, 1998. promijenili su broj 3,14159 u jednostavno - 3. Vijest je naravno bila lažna, a čovjek koji je sve plasirao u javnost, Mark Boslough postao je vrlo poznat.

4. Toalet-papir za ljevake

Prije četiri godine tvrtka Cottonelle je objavila twitt da će od sada početi prodavati i papir za ljevake. Ovo je šala koja je zapravo nastavak na spačku koju je svojim fanovima smjestio Burger King. Naime oni su 1998. objavili da od sada imaju "left-handed whopper", odnosno hamburger za ljevake.

Foto: cottonella

No pravi kaos nastao je još prije toga 1973. kad je Johnny Carson objavio da u Americi nema dovoljno toalet papira, pa su svi požurili po zalihe!

5. Taco Bell

Ova spačka postala je apsolutni klasik. 1996. lanac brze prehrane Taco Bell objavio je oglas u novinama da su kupili Zvono slobode u Philadelphiji, kako bi pomogli državnom dugu. Zbog ovoga se čak morala održati press konferencija kako bi to opovrgnuli. Oko podneva taj dan, Taco Bell objavio je kako je sve samo šala i donirali su 50.000 dolara tom spomeniku.

6. Digitalni Big Ben

Davne 1980. BBC je objavio kako legendarni sat dobiva digitalni "update". No BBC se na kraju morao ispričati.

7. Televizija u boji

Švedska nacionalna televizija 1962. objavila je da gledatelji njihov program mogu vidjeti u boji ako gledaju u TV kroz najlonke. Mnogi Šveđani su pali na foru.

8. Doviđenja, Svemirska iglo

Komičarski show iz Seattlea 1989. objavio je kako je Svemirska igla u tom gradu pala i čak su imali i fotografije. Sve je naravno bila šala, no ne i za oko 700 gledatelja koji su u panici zvali postaju.

Video krenite gledati na 2:25 minuti:

9. Google

Prije 14 godina Google je objavio kako će od sada imati i svoje piće: Google Gulp. Navodno je piće dobro za mozak i ima vrlo malo ugljikohidrata.

10. Nemojte piti i surfati

1994. godine PC magazin objavio je kolumnu u kojoj Kongres zabranjuje alkohol i surfanje internetom. Kontakt osoba zaslužna za ovu ideju je Lirpa Sloof, što se unazad čita kao April Fools ili "aprilili", no mnogi su mislili da je ozbiljno!

