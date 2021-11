Teta iz jaslica na TikToku: 'Roditelji "vraćaju" djecu da im promijenim pelene, zašto misle da uživamo u tome?'

Vrtićka teta koja inače kao medicinska sestra brine za bebe u jaslicama otkrila je najiritantniju stvar koju roditelji rade; nakon što uzmu svoju djecu iz vrtića; vrate ih da im tete opet promijene pelenu.

Na svom je TikTok računu @thenursery_nurse tako prepričala svoj nedavni razgovor s jednom mamom koja je došla po svoje dijete, da bi se nekoliko trenutaka kasnije vratila... Na pitanje je li nešto zaboravila, mama je odgovorila da nije, 'ali se dijete pokakalo u pelenu čim ga je stavila u autosjedalicu'.

- Iako je dijete to odlučilo sačuvati za mamu, mama ga je vratila k meni da ga ja presvučem jer 'to radim bolje' - ispričala je.

- Vi to radite svaki dan i sigurno to volite... - rekla joj je mama.

- Ne znam zašto roditelji pretpostave da je nama to užitak - kaže teta u svom videu koji je pogledan čak 845 tisuća puta, a mnogi su ga i komentirali.

- Kakav roditelj očekuje da netko drugi mijenja pelene njegovom djetetu? - komentirala je jedna žena, s kojom se većina složila.

- Moj sin to redovito obavi kad ga skupim iz vrtića, no nikad mi nije palo na pamet da ga vratim teti na presvlačenje - podijelila je druga i zaključila: "Nakon što pokupiš svoje dijete, to je tvoja odgovornost!"

- Ja svom zabranim da vrši veliku nuždu ako je teti smjena završila - našalila se jedna mama.

