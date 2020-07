Tata smislio kako ohrabriti djevojčicu i umanjiti strah od cijepljenja; video je postao viralan

Većina djece, pa čak i odrasli, imaju veliki strah od igle, a uzimanje krvi ili primanje injekcije za njih je prava noćna mora. U istoj situaciji našla se i jedna djevojčica iz New Orleansa, ali njezin tata pronašao je odlično rješenje, prenosi UNILAD.



Codi J, četverogodišnjakinja iz SAD-a morala se cijepiti, ali na putu do bolnice bila je u velikom strahu, pa je tata smislio kako da pobijedi taj strah. Sjela mu je u krilo, a medicinska sestra i tata Courtney glumili su da on prvi prima cjepivo. "Pa ovo nije ništa strašno, malo je samo zaboljelo", rekao je kćeri koja se odmah opustila.

U videu koji je podijeljen na Redditu, medicinska sestra kaže djevojčici: "Prvo jedna za tatu, može? A onda je tvoj red."

Pogledajte video:

Nakon primanja cjepiva, tata je odlučio izvaditi i krv prije Codi J kako bi joj olakšao i tu proceduru. Na kraju videa djevojčica je dobila pohvale od osoblja i roditelja za svoju hrabrost.



Video je postao viralan, a tata je dobio samo riječi hvale. "Ovakve sitnice pokažu koliko su ljudi brižni i dobri", komentirala je jedna osoba, a druga se nadovezala: "S ovime je pokazao svojoj kćeri da ponekad moramo odraditi stvari koje nas plaše i koje su možda i bolne, ali da je on uvijek uz nju u tome."