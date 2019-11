Svjetski je dan sendviča: Evo nekoliko zanimljivosti o mnogima omiljenoj hrani

Prvi sendvič zatražio je engleski lord Sandwich u 18. stoljeću. Kartao je, a kako je bio strastveni kockar nije imao vremena otići na ručak, pa je sluge zatražio da mu između dvije kriške kruha stave meso. Ostalo je, kako se kaže, povijest. Što se Hrvata i sendviča tiče, gotovo 40 posto Hrvata u svaki svoj sendvič stavlja majonezu, a ljubav prema ovom zalogajčiću pokazali smo prije 10 godina u Petrinji.

Foto: Getty Images

Tamo je 2010. napravljen najdulji sendvič u Hrvatskoj, dugačak 320 metara. Iskoristili su 560 kg posebnog kruha u kojeg je stavljeno 250 kg čajne i jetrene paštete, šunke, zimske salame, kulena i drugih specijaliteta, a za namaz potrošeno desetak kilograma maslaca i 30 kg listova salate.

Iranci su jednom prilikom pokušali oboriti svjetski rekord postavljen i napraviti najveći sendvič. No prije no što su ga uspjeli izmjeriti, ljudi su počeli jesti. Trebao je biti 1500 m dugačak i imati 1400 kg mesa. Najveći sendvič na svijetu teži 2 467,5 kg, a nastao je u restoranu Wild Woody's Chill and Grill iz Michigana.

Najskuplji sendvič na svijetu je prodan za 28 tisuća dolara - bio je tostiran te se činilo kako se na njemu nalazi Djevica Marija.

U videu pogledajte još nepoznatih činjenica od sendviču: