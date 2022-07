Suprug joj je rekao da se ne šiša dok on ne odobri frizuru: 'Njemu u inat sam obrijala glavu!'

Mnogi se nakon svađe u vezi ili braku danima inate i dure, a jedna je žena otišla korak dalje; pa je nakon svađe sa suprugom koji nije htio da se ošiša obrijala cijelu glavu. Kako piše Mirror, impulzivna supruga, koja inače obožava svoj novi odvažni izgled, imala je kosu do ramena kad ju poželjela ošišati na kratku bob frizuru. Nažalost, njezin suprug nije bio oduševljen idejom.

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak

Rekao joj je da joj ta frizura neće stajati i da ju, ako želi promjenu, može samo pustiti da još malo izraste i da bude duža. Budući da joj je kosa jako gusta i teško ju je održavati, nije smatrala da je to dobra opcija. Također joj je rekao i da on mora odobriti njezinu frizuru jer će ju 'on svaki dan morati gledati..'

- Odgovorila sam mu da je kosa moja i da samo ja odlučujem što ću s njom činiti. Nakon što mi je dosadila svađa izašla sam iz kuće, odvezla se u salon i rekla frizerki da mi obrije cijelu glavu - napisala je žena u objavi na Redditu i dodala da je suprug vidno uznemiren, a ona oduševljena.

Isprva ju je, kaže, samo ignorirao, a onda joj je prije spavanja rekao da je trebala uzeti u obzir njegovo mišljenje umjesto da se samo impulzivno ošiša. Upitala je korisnike Reddita je li pogriješila, a objasnila je i da se njoj zaista sviđa nova frizura, te da se s njom osjeća snažnije.

- Može on reći što misli, ali na kraju ti sama odlučuješ o svom izgledu. No, sada se trebaš nositi s posljedicama i nadati se da će on shvatiti što si htjela s tim poručiti, pa da možete krenuti dalje - napisala joj je jedna korisnica.

- Ne brine on o tvojoj kosi i ne zna kako ju je teško održavati, pa zato ni nema pravo ništa reći. Dosta mi je toga da su muškarci opsjednuti dugom kosom - komentirala je druga.

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!