'Suprug ima aferu s mojom nećakinjom: Tjednima sam sumnjala da nešto nije u redu'

Moj suprug je bio u vezi s mojom nećakinjom četiri mjeseca, a tijekom tog vremena ja sam zapravo cijelo vrijeme sumnjala da se nešto događa. Njihova afera me jako povrijedila, ali ono što me zaista dotuklo su bile njihove laži. Saznala sam tako što mi je nećakinja prošli tjedan poslala poruku u kojoj je pisalo da joj je stvarno žao i da me voli, ali da je u vezi s mojim mužem, napisala je jedna žena za The Sun.

Sa suprugom je u braku deset godina i ona ima 55 godina, on 57, a nećakinja 32 godine. Počela je provoditi sve više vremena u njihovoj kući jer se često svađala sa svojom majkom, ženinom sestrom, pa je dolazila kod njih kako bi se malo ohladila. S vremenom su se njezin suprug i njezina nećakinja počeli neobično zbližavati.

- Čak su nedavno išli zajedno na festival kada ja nisam mogla ići zbog posla. Više puta sam ih ispitivala o njihovom odnosu, ali su me uvjeravali da nema razloga za brigu. No, sve mi je postalo previše kada su proveli dan zajedno u Londonu. Iskreno sam ih pitala imaju li aferu i tada su mi ponovno rekli da nemaju. Samo nekoliko dana kasnije stigla mi je njezina poruka. Pokušavam im oprostiti, ali ne znam mogu li prijeći preko toga - nastavila je.

Jako je povrijeđena i ne zna s kim može razgovarati, a najgore od svega joj je što ju njezina sestra krivi za njihovu aferu jer je imala loš odnos s mužem. Optužila ju je da je svog supruga svojim ponašanjem otjerala u naručje njezine kćeri.

- Zadali su vam strašan udarac i izdali vas. Vaš se partner ponio kao kukavica, oslanjajući se na vašu nećakinju da vam kaže za aferu. Nažalost, ne postoji čaroban štapić, ali postupno, s vremenom, ljudi se oporave i otkriju da ponovno mogu biti sretni. Možda bi bilo dobro da razgovarate s profesionalcem koji će vam pomoći da prihvatite ono što se dogodilo i da nastavite dalje. Što se tiče vaše sestre, krivi vas jer se ne može suočiti s problemima u vlastitom odnosu s kćeri. Kada se prašina slegne, nadam se da ćete se moći pomiriti - odgovorila joj je Deidre.

