Stručnjakinja za veze otkrila: 'Ovaj tip muškarca odličan je u krevetu, ali nije sve bajno'

28.09.2025.
u 18:41

Nažalost, iako imaju neke ne tako atraktivne osobine, obično su prilično dobri među plahtama.

Stručnjakinja za spojeve rekla je da postoji određeni tip muškarca za kojeg znate da će biti dobar u krevetu – čak i ako se to ne čini kao najbolja ideja. Ispostavilo se da je "pogrešan tip muškarca" uvijek dobar kada je u pitanju seks, a Jana Hocking tvrdi da su neke od njezinih "situacija" to i dokazale. Imala je odličan seks s muškarcima za koje zna da ne bi bili pravi partneri – ali joj često znaju ugoditi u krevetu, piše Daily Star

Stručnjakinja je rekla da tipovi muškaraca koji seksualno pogađaju sva prava mjesta obično utjelovljuju iste osobine: ne žele se vezati, mogu biti neodlučni kada vam treba posvetiti pažnju i često imaju upitnu prošlost. Nažalost, iako imaju neke ne tako atraktivne osobine, obično su prilično dobri među plahtama. 'Pomalo je zločesto, ali je i eksperimentalno jer znamo da neće potrajati pa se ne brinemo kakve ćemo ispasti, i ne možemo biti 100% sigurni da ćemo to ponoviti, tako da stvara malu ovisnost', rekla je.

Zatim je rekla da se mnogi pitaju je li seks s nekim tko nije 'taj' loša stvar. Ona tvrdi da je neko vrijeme raspravljala o odgovoru, te je došla do zaključka da bi to moglo biti dobro pod uvjetom da ne završite povrijeđeni. Ako možete izbjeći hvatanje osjećaja, sve što od toga imate je odličan i vruć seksualni život, a to se ne može smatrati lošom stvari. Kao što mnogi znaju, oslobađanje serotonina nakon dobrog seksa može potrajati i do jedan dan, pa je strastvena noć s nekim tko zna što radi dobra za vaše zdravlje. 

Kad je riječ o dobrobitima seksa s ovakvim tipom muškarca, Jana je kaže da se ona osobno uvijek zbog toga "osjeća živom".Također, kaže da je napaljujuće kada se osjećate kao da radite nešto zločesto s nekim s kim to ne biste trebali raditi. Iskorak izvan vaše zone udobnosti također može biti korisno, a uzbudljivo je i ne znati što će se sljedeće dogoditi. Jana je dodala da je također super eksperimentirati s nekim s kim se osjećate ugodno, čak i ako znate da to neće trajati zauvijek.

'To ne ide nikamo, ali vas podsjećaju kako se zabaviti i bez očekivanja. Uče vas da se nikada ne oslanjate na muškarca za sve svoje potrebe i odlično ispunjavaju vrijeme dok ne dođe onaj pravi. Osim toga, također smatram da su ti tipovi muškaraca uvijek željni seksa, što je odlično za vaš libido', zaključila je.

