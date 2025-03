Stručnjaci otkrivaju: Jedna osobina otkriva - u vama se možda krije pravi pravcati narcis

Novo istraživanje o učincima ogovaranja moglo bi ukazati na to da ste vi ili netko koga poznajete pravi narcisoidni manijak. U veljači je u časopisu Self & Identity objavljena studija pod nazivom "Otvorenost prema tome da budete predmet ogovaranja: razumijevanje ogovaranja iz perspektive mete". Znanstveni rad, koji je vodio istraživač Andrew H. Hales, imao je za cilj otkriti uživaju li ljudi iskreno u tome da se o njima priča – čak i ako je tema razgovora izrazito negativna, piše UNILAD.

U sklopu istraživanja hipoteze, tim je proveo pet odvojenih studija. U svakom istraživanju stručnjaci su studentima predstavili hipotetske scenarije u kojima su o njima razgovarali drugi ljudi. U nekim slučajevima ogovaranje je bilo pozitivno, prilično neutralno ili uopće nije bilo spomenuto. Međutim, u drugim scenarijima sudionici su doživjeli negativne razgovore o sebi. Nakon situacije, od svakog sudionika se tražilo da na ljestvici od 'snažnog protivljenja' do 'snažne sklonosti' označi koliko preferira biti predmetom razgovora, bilo u pozitivnom ili negativnom kontekstu, u usporedbi s time da budu ignorirani. Prve tri studije utvrdile su opće osjećaje prema ogovaranju, dok su istovremeno identificirale razlike na temelju demografskih i osobnih karakteristika, izvještava Psypost.

U međuvremenu, četvrta i peta studija provedene su kako bi se ispitalo mogu li ljudi točno procijeniti koliko su drugi otvoreni prema ogovaranju, pri čemu su sudionici trebali procijeniti koliko bi drugi željeli da se o njima priča. Peta studija bila je posebno zanimljiva jer su sudionici bili podvrgnuti eksperimentalnoj manipulaciji u obliku socijalne uključenosti ili isključenosti u online igri bacanja lopte, prije nego što su prošli kroz scenarije ogovaranja. Navodno se ovo koristilo kako bi se testiralo hoće li privremena socijalna isključenost povećati želju ljudi da budu predmet razgovora drugih.

Nakon završetka svih pet studija, istraživači su analizirali rezultate i otkrili da su muškarci pokazali veću otvorenost prema ogovaranju od žena, posebno kada je ono bilo neutralno ili negativno. Zanimljivo je da su i muškarci i žene s izraženim narcisoidnim osobinama imali značajno veću sklonost tome da budu tema razgovora. Dakle, ako vi ili vaš partner uživate u tome da budete središte razgovora, to bi moglo značiti da ste narcisoidni.

Novo istraživanje je pokazalo da ste možda narcisoidni ako volite biti predmet razgovora, ali to nije jedina osobina povezana s ovim poremećajem osobnosti. Prema Mayo Clinicu , ostali simptomi uključuju pretjerano visoko mišljenje o sebi i stalnu, pretjeranu potrebu za divljenjem. Narcisi također mogu vjerovati da zaslužuju privilegije ili poseban tretman u odnosu na druge, očekujući da budu prepoznati kao superiorni, čak i bez ikakvih postignuća.

U studiji objavljenoj u časopisu Journal of Personality and Social Psychology, istraživači su također otkrili da neki narcisi češće doživljavaju osjećaj isključenosti. Vodeća autorica Christiane Büttner sa Sveučilišta u Baselu objasnila je nalaze istraživanja: 'Osjećaj isključenosti je subjektivno iskustvo temeljeno na percepciji socijalnih signala od strane pojedinca. Neki mogu biti namjerno isključeni, dok drugi mogu samo vjerovati da su isključeni, iako to nije slučaj. Naši nalazi sugeriraju da su pojedinci s višim stupnjem narcisoidnosti osjetljiviji na znakove isključenosti, zbog čega češće percipiraju da su izopćeni.'

