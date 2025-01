Dijagnosticirani narcis tvrdi: 'Ako možete riješiti ovu zagonetku vjerojatno ste psihopat'

Čovjek koji tvrdi da mu je dijagnosticiran narcisoidni poremećaj osobnosti kaže da će vaš odgovor na zagonetku otkriti razmišljate li poput njega. 'The Nameless Narcissist’, koji je stekao sljedbenike na TikToku svojim videozapisima koji govore o životu s narcisoidnim poremećajem osobnosti, podijelio je zanimljivu zagonetku u svom novom videu, piše Mirror.

Njegovo mentalno stanje karakteriziraju pretjerani osjećaji vlastite važnosti, pretjerana žudnja za divljenjem i smanjena razina empatije. Usko je povezano s drugim ozbiljnijim psihološkim poremećajima, kao što su psihopatija i sociopatija, ali se razlikuje od njih. U svom najnovijem videu muškarac tvrdi da je pronašao zagonetku koja odražava kako netko s jednim od ovih stanja razmišlja.

Objašnjavajući zagonetku, rekao je: ‘Žena ide na sprovod svoje majke i susreće muškarca kojeg nikad prije nije upoznala. Njih dvoje su se dobro slagali, a žena misli da bi on mogao biti njezina srodna duša. Ali, nakon što sprovod završi , shvaća da nije pitala za ime ili telefonski broj tog čovjeka, a nema pojma tko je on niti kako ga kontaktirati. Sve koje pita kažu da ni oni ne znaju. Uznemirena je što ga više nikada neće vidjeti. Zatim, tjedan dana kasnije, ubije svoju sestru. Dakle, zagonetka je zašto je ubila svoju sestru?’.

Odgovor: Žena je ubila svoju sestru jer ako je muškarac bio na sprovodu njezine majke, postoji šansa da će se pojaviti i na sprovodu njezine sestre, rekao je TikToker. Stoga je uzrokovala smrt još jednog člana obitelji kako bi pokušala ponoviti okolnosti koje su dovele do njenog prvog susreta s tim muškarcem, nešto što bi učinila samo osoba s malo empatije i egocentričnim pogledom na svijet.

Ako vam taj odgovor nije pao na pamet, dobro je - jer ovaj muškarac kaže da su ga i on i njegova sestra, za koju tvrdi da je dijagnosticirani sociopat, odmah shvatili. Rekao je: ‘Za mene je odgovor bio prilično očigledan... Što je naišlo na vrlo - kako da to kažem - vrlo iznenađene poglede mojih prijatelja. A moja sestra je odgovorila jako sporo jer je mislila da bi to moglo biti trik pitanje jer ga je smatrala prejednostavnim’. Međutim, pojasnio je da ne postoji istraživanje koje bi potvrdilo zagonetku i da bi je trebalo tretirati samo kao novu mentalnu vježbu, a ne kao ozbiljnu metodu dijagnosticiranja mentalnih poremećaja.