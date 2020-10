Stravične ispovijesti žena koje su maltretirane na poslu: 'Šef mi je rekao da mu donesem vodu i odradim oralni seks'

Korisnica Twittera, Alexis Conklin, započela je raspravu na temu neprimjerenog ponašanja kolega i šefova, ali definitivno nije očekivala toliko reakcija drugih žena i toliko puno stravičnih ispovijesti, piše Bored Panda.



Bezbroj žena ispričalo je vlastito iskustvo s maltretiranjem i zlostavljanjem na radnom mjestu zbog kojeg su svaki dan na posao odlazile u grču.



Jedna djevojka ispričala je kako ju je kolega od 65 godina pitao kamo ju dečki vode kada žele spavati s njom. Koristio je, naravno, ulični izraz za spolni odnos, a kada se ona požalila nadređenima, rekli su kako u njihovoj tvrtki dominiraju muškarci i da neće ništa poduzeti. Dala je otkaz iste večeri, a u trenutku događanja imala je samo 21 godinu.



"Seksualno me zlostavljao kolega, prijavila sam ga šefu i tražila da više nikad ne radimo u istoj smjeni. Tog dana javili su mi da sam otpuštena, i to putem SMS-a", požalila se druga anonimna djevojka.



"Radila sam neko vrijeme u pizzeriji, a svi muški kolege, zajedno s voditeljem, smislili su šifre za moje grudi i stražnjicu. Napala sam ih i naravno, na kraju dobila otkaz."

"Vlasnik lokala u kojem sam neko vrijeme radila kao konobarica počeo me ispitivati jesu li mi grudi prave, rekao je da su mi najlonke jeftine, a na moje pitanje treba li što, odgovorio je: 'Da, donesi mi vodu i odradi oralni seks.' Sve se događalo pred gostima."



"Moj prošli šef dolazio je u dućan i gledao mi pod suknju dobacujući komentare, a kad sam dala otkaz, rekao je da me zaposlio isključivo zbog moje stražnjice te da bi volio spavati sa mnom."



"Moj prvi šef saznao je da sam napunila 18 godina, pa mi je počeo slati fotografije svog penisa. Kolegica je prijavila to drugim šefovima i dobio je otkaz."



Jedna od gorih ispovijesti bila je od žene koju je kolega silovao i opljačkao na radnom mjestu. "Dobio je otkaz, ali ne i zabranu pristupa. Dolazio je u trgovinu gdje sam radila i maltretirao me."



Puno žena ispričalo je da su ih šefovi dirali po stražnjici, šaptali im na uho neprimjerene stvari, a kada su to rekle odgovornima u tvrtki ili lokalu, ništa se nije promijenilo. Danas su svi ti muškarci otpušteni jer se požalilo još puno djevojaka. Osim njih, u raspravu na Twitteru uključili su se i neki muškarci koji su proživjeli isto.



"Nadam se da je u redu da se uključim u raspravu iako sam muško. Jednom prilikom kolega me dirao na neprimjeren način, a kada sam mu rekao da mi to smeta, odgovorio je da je to samo šala."



Još jedan muškarac je ispričao da ga je uznemiravao muški kolega, čak ga je i uhodio, a treći se požalio na šeficu koja ga je stalno gledala i dirala po intimnim dijelovima tijela.

