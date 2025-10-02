Šokantna ispovijest: 'Rezervirala sam hotel i poslala poklon, a onda su mi javili da me ne žele na vjenčanju'

Jedna se žena na društvenim mrežama požalila kako su izbacili s liste uzvanika za vjenčanje njezine prijateljice samo tjedan dana prije velikog dana, i to zbog poprilično bizarnog razloga. U objavi na Redditovu forumu 'Wedding Drama' bivša uzvanica ispričala je kako ju je mladenka naknadno odjavila jer nije bila u romantičnoj vezi. Iako se vjenčanje održalo prije više godina, kaže da je taj potez njezine nekadašnje prijateljice i dalje boli, piše People.

Pojašnjava da je mladenku tada smatrala bliskom prijateljicom s faksa. U pozivnici je stajalo da sa sobom ne smije povesti još jednu osobu jer je to pravo rezervirano samo za parove. Nju to nije zasmetalo, bila je sretna što je pozvana i veselila se što će provesti dan s dragim ljudima. Mjesecima uoči svadbe, kaže, uredno se pripremala za veliki događaj: rezervirala je hotel, kupila novu odjeću i poslala mladencima veliki svadbeni dar. 'No, otprilike tjedan dana prije vjenčanja prijateljica me nazvala iz vedra neba i rekla: Budući da nikoga ne dovodiš, moramo smanjiti broj ljudi pa te, nažalost, moram odjaviti', prisjetila se.

Bila je toliko iznenađena da nije znala što odgovoriti jer je imala plan i određene troškove. 'Molim? Već sam potrošila novac i sve isplanirala', napisala je. 'Praktički sam platila da me se odjavi. Mladenka mi je još rekla da mogu gledati prijenos uživo ako želim.' Kao da nije dovoljno što je izbačena u zadnji tren, osjećala se još gore kada je mladenka objavila fotografije s vjenčanja, iz kojih se vidjelo da uopće nije smanjila broj gostiju. 'Jednostavno me zamijenila (i, kako se čini, još par drugih) nekim nasumičnim rođacima i kolegama svojeg zaručnika', rekla je. Na slikama je prepoznala lica koja do tada nikad nije vidjela.

Nakon svadbe odnos između bivše uzvanice i mladenke nepovratno je puknuo. 'To je praktički bio kraj našeg prijateljstva', kaže. 'Poslala mi je zahvalnicu za poklon, ali poslije je gotovo više nisam čula pa je cijela priča ostala zaključena jednom karticom i dugim mukom. 'Shvaćam da su vjenčanja stresna i da ljudi ponekad moraju donositi teške odluke, ali stvarno. Tko nekoga skida s liste samo zato što nema pratnju?' pita se žena.

U komentarima se većina korisnika Reddita složila da je ponašanje mladenke bilo 'uvredljivo' te da je vjerojatno dobro što autorica posta više nije prijateljica s njom. 'Baš jadno', napisala je jedna osoba. 'Ne mislim da bih mogla prijeći preko toga. Ružne i otvoreno okrutne stvari prema bližnjima koje ljudi opravdavaju u ime njihovog posebnog dana postale su besmislene.' Drugi su se složili. 'To je vrlo nekorektno prema tebi. Jasno je znala da si samo tjedan dana uoči vjenčanja već oslobodila kalendar i potrošila vrijeme i novac na smještaj kako bi došla. A da ne govorimo o tome koliko takva odluka neizbježno povrjeđuje, bez obzira na izliku.' Na koncu su mnogi poručili da takav potez govori više o mladenki nego o uzvanici i da je gubitak ovakvog prijateljstva možda i olakšanje, premda cijeli događaj ostavlja gorak okus i dugo se pamti.