Sladoled od kave? Ako je stvarno dobar, ni najvećem skeptiku neće ostati ni liz

Sladoled od kave nije najpopularniji među sladoledoljupcima, ali kad je dobar, stvarno dobar, neće ostati niti jedan liz, pa čak ni kod publike koja ga preskače kad god može. Sladoled od kave prava je enigma, još se uvijek nismo uspjeli složiti oko definicije, koja bi mu bila idealna tekstura i okus?

Možda verzija slatkog i kremastog proizvoda samo s malo, jako malo kave? Ili okrepljujuća verzija uz simboličnu količinu mlijeka i šećera? Odnosno u gorkoj varijanti koncentriran kao espresso. Na kraju, jednako je legitimno lizati kuglicu sladoleda natopljenu u mljevenu kavu koja vam je ostala u teglici.

Očito je, dakle, da postoji bezbroj načina kako napraviti sladoled od kave, a što predstavlja izazov za ljude koji rade na recepturama, jer svatko ima vlastitu ideju o tome kakvog bi okusa sladoled od kave trebao biti.

Dakle, što treba napraviti za stvarno izvrstan sladoled i na kraju sladoled od kave? Najsigurnija varijanta, ništa od vanjske pomoći, u ovom slučaju najbolje je sve napraviti sam.

Karijeru sam počeo tako da sam se bavio kavom, raznim recepturama njezine pripreme, postavkama za mljevenje, načinima prženja i kombiniranjem okusa, istražio sam brojne kombinacije u spektru od blage do ludo tamne i gorke, ponekad samo kisele, odnosno bolje rečeno, voćne. Točan bi zaključak bio da ne treba robovati samo jednoj, uvijek istoj vrsti kave od koje radimo sladoled, mogućnosti su stvarno široke i fantastične, sladoled od kave možete napraviti baš onako kako vam srce želi. Prvi i temeljni uvjet za dobar sladoled od kave je – koristite svježu kavu. Što je kava kvalitetnija, i sladoled će biti bolji. Najjeftinija kava dat će sladoled slabog okusa, dok će svježe pržena i kvalitetna mljevena zrna unijeti dubinu i karakter u bazu sladoleda. Upravo ta svježina je ključna, ako su zrna i malkice ustajala, od njih ćemo dobiti i sladoled ustajala okusa. Uz to, ne brinite se hoćete li nabaviti najbolja, najskuplja, najmukotrpnije ubrana i pržena zrna, jer će se one najsuptilnije nijanse te vaše omiljene kave na kraju vrlo vjerojatno izgubiti u svom šećeru i vrhnju. Osobno za sladoled preferiram tamniju, jače pečenu kavu, uz opasku da što je kava jače pečena, to će sladoled biti gorči.

Idealno je za sladoled da kava bude srednje mljevena kao što se to obično radi za potrebe pripreme filtar-kave, dat će puno okusa, a istovremeno će masa ostati dovoljno krupna za kasnije filtriranje. Ako volite simbolične, ilustrativne/estetske komadiće taloga u kavi, procijedite temeljac filtrom kroz grublju mrežicu. Radije koristite cijela zrna? Možete, ali morat ćete ih upotrijebiti puno više da biste postigli isti okus, a još ćete ih uz to morati odvojeno namakati u mlijeko i vrhnje.

Većina recepata za sladoled od kave propisuje namakanje taloga u vrućem vrhnju i mlijeku, zatim temperiranje tekućine u žumanjku i šećeru. Nije to lak niti jednostavan proces, a uz to se lako napravi nered. Na kraju, za tim zapravo nema potrebe. Kava u mliječne proizvode brzo prenosi svoj okus, a prema mom testiranju, taj se okus ne poboljšava duljim namakanjem. Umjesto toga, mljevenu kavu direktno umiješajte u žumanjke i šećer, potom dodajte hladno mlijeko i vrhnje, pa kuhajte u jednom loncu. Dok svoju bazu dovedete do idealne temperature za kremu od 83 stupnja, kava će ispustiti svu svoju kvalitetnu supstancu.

Što s konačnom proizvodom, sladoledom od kave? Naravno, jesti ga žličicom, lizati, svejedno kako ćete ga unijeti i postići ultimativni užitak. Ali, ja svoj sladoled od kave pretežito koristim za tiramisu od kave ili kesten-pire, a kada radim degustacijske menije, volim ga dodavati u čokoladne deserte. Kad želim dobiti malo jači okus, pretežito koristim kavu iz Kolumbije, a za kiselkastu varijantu idealna je kava iz Etiopije.

