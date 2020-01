Skupila novce za pomoć ljudima u Australiji šaljući svoje gole slike!

Dok u Australiji svakodnveno izbijaju požari i ljudi i životinje su u velikim opasnostima, mnogi se osjećaju bespomoćno samo gledajući kako se to događa.

Kaylen Ward, na Instagramu The Naked Philanthropist, ponudila je svojim pratiteljima golu sliku ako doniraju barem 60 kuna za pomoć osobama u Australiji.

Kako je sama proživjela požar u Kaliforniji i shvatila koliko je to grozno kada su ljudi ostali bez kuće i svih svojih stvari, odlučila je nekako pomoći.

Ova mlada djevojka iz Los Angeles-a ponosno je podijelila svojim pratiteljima, kojih ima 180 tisuća, kako je uspjela skupiti oko čak 4 milijuna i 200 tisuća kuna.

Sada je Kaylen zaposlila četvero ljudi kako bi provjerili jesu li ljudi uistinu donirali novce i ispostavilo se da su neki slali lažne račune donacije.

Kaylen je javno prozvala te osobe i rekla da se mogu sramiti što ne žele donirati za pomoć.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf