'Silno želim imati seks u troje, ali moj suprug želi me samo za sebe'

- Silno želim da moj suprug pristane na seks u troje s drugom ženom, ali on me samo želi samo za sebe. Ja sam žena od 39 godina i godinama sam imala poliamorne veze - napisala je za The Sun.

No, prije pet godina upoznala je muškarca koji joj je potpuno promijenio stav. Nikada nije srela nikoga poput njega - bio je zgodan, inteligentan i zanimljiv.

- Taman sam izašla iz neobavezne veze s četiri žene i jednim muškarcem, ali smo jednako uživali jedno u drugome. Počeli smo izlaziti i zaljubila sam se u njega - nastavila je.

Objasnila mu je svoju prošlost s više partnera, ali on je rekao da želi biti samo s njom. Njihov odnos je u početku bio sjajan, ali njoj često nedostaje intima sa ženama.

- Sada, dvije godine kasnije, ne osjećam se sretno. Radim puno radno vrijeme, plus obavljam sve kućanske poslove, čišćenje i kuhanje. Smetaju mi njegova očekivanja od mene kao supruge, pogotovo jer sam se puno toga odrekla da bih bila s njim. Bi li mi seks u troje pomogao da se bolje osjećam? - pitala ja stručnjakinju.

- Nedostaju vam istomišljenice, ali to možete pronaći kroz prijateljstvo. Naletjeli ste na probleme, ali ste navikli da se vaši zajednički ljubavnici nose s istim problemima. Seks u troje nije poput poliamorne veze. Možda se čini kao rješenje, ali zapravo će izazvati još veće probleme. Recite svom mužu da se osjećate nesretno. Objasnite da ste doživjeli ogromnu promjenu u načinu života i čini se da preuzimate sve kućanske poslove. Bračni život je drugačiji za vas oboje, pa razgovarajte o kompromisu - odgovorila joj je Deidre.

