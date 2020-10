Seks umjesto treninga? Evo koliko kalorija možete potrošiti u samo pola sata

Dodiri, ljubljenje i seks dokazano su odlični za naše zdravlje - psihološko, emocionalno, ali i fizičko. Otkucaju srca se povećavaju, tijelo se pojačano znoji i automatski troši određeni broj kalorija. Nakon brojnih istraživanja stručnjaci su otkrili koliko točno kalorija troši određena 'ljubavna' aktivnost.



Kako prenosi Woman's Day, ljubljenjem se zbližavate s partnerom, ali i gubite kilograme. Jedan sat neprestanih poljubaca potrošit će 68 kalorija. "Ako se uz to još i dodirujete mogli biste doći i do 90 kalorija", tvrdi Jaiya Kinzbach, seksologinja iz Los Angelesa.



Malo strastvenije ljubljenje uz skidanje odjeće pokrenut će tijelo, a u samo pola sata možete potrošiti i do 230 kalorija - to je kao da ste bili u teretani! "Počnete ubrzano disati i srce lupa jače, a samim time veća je i potrošnja kalorija", rekla je Gilda Carle, psihoterapeutkinja.

Kada je u pitanju seks, najviše trošite oralnim - 100 u sat vremena. Trenerica Brooke Marrone iz New Yorka dodaje da ćete bolji rezultat postići ako se međusobno dodirujete i isprobate neke nove poze.



Penetracijom žene u prosjeku potroše 69 kalorija u 25 minuta, a muškarci 31 više. Kako tvrde stručnjaci, ključ u trošenju što većeg broja kalorija je da seks bude što duži i strastveniji. Stenjanjem, mijenjanjem poza i ljubljenjem možete to postići.

