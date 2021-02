Saznajte na vrijeme: Veljača bi ovim horoskopskim znakovima mogla biti emotivno jako teška

Retrogradno kretanje planeta podrazumijeva njihovo kretanje unazad, a vjeruje se da taj period donosi neprilike, prepreke, izazove, povratak sjena iz prošlosti i neželjene vibracije. Ova faza odvija se u ciklusima, za svaki planet kretanje je drugačije, a najsnažniji utjecaj ima Merkur u retrogradnoj fazi. Prvi u 2021. godini počeo je 30. siječnja i trajat će do 21. veljače, a evo kojim znakovima bi mogao biti iznimno težak mjesec, emotivno, jer je vrijeme za promjene i prihvaćanje osjećaja.



Ovan

U prvoj polovici mjeseca osjećat ćete se dobro, uživat ćete u društvu i biti otvoreni, ali druga polovica donijet će mir i postat ćete svjesni svojih osjećaja koje ste duboko skrivali. Ne plašite se, oslobodite te emocije i dopustite srcu da napokon izrazi ono što nosi u sebi.



Rak

Zaboravite prošlost, vrijeme je, i napravite mjesta za lijepe stvari koje dolaze u budućnosti. Prihvatite činjenicu da neke stvari, ma koliko to željeli, ne mogu trajati zauvijek. Do kraja mjeseca ćete shvatiti da je vrijeme za promjene i da vam ovaj svijet nudi puno mogućnosti.

Djevica

Merkur je vladajući planet Djevice što znači da će ovaj znak biti posebno zbunjen, neorganiziran i nekoncentriran. Imat ćete osjećaj kao da sve što radite nije dobro, a 'magla' u glavi će sve samo dodatno otežati. Nemojte se žaliti i biti očajni, to je samo jedna faza koja će proći. Potrudite se napraviti najbolje od nje.



Škorpion

Bliski odnosi su trenutno pod velikim pritiskom i dolazi do čestih sukoba s partnerom, prijateljima, obitelji, kolegama... Procijenite dinamiku tih odnosa i zapitajte se kako se vi možete popraviti u njima. Radite na sebi, savjetuje Elite Daily.

