Smetaju vam vrata koja škripe? Riješite problem uz ovo kućansko sredstvo!

Škripava vrata česti su kućanski problem koji se s vremenom pojavi gotovo u svakom domu. Iako na prvi pogled djeluje bezazleno, neugodan zvuk može biti vrlo iritantan, posebno noću ili u tišini. Najčešće je uzrok trenje u šarkama, ali dobra vijest je da se problem često može riješiti jednostavnim trikovima, bez potrebe za skupim popravcima ili zamjenom vrata.

Radi se o jednom od najuniverzalnijih proizvoda u domovima. Čak i ako imate perilicu posuđa, gotovo sigurno i dalje držite bocu tekućine za pranje posuđa pored sudopera za one tvrdokorne mrlje i one čaše i tanjure koji se ne mogu prati u perilici posuđa. No, stručnjaci su otkrili da tekućina za pranje posuđa ima više vrsti primjena daleko izvan kuhinje, od čišćenja tuševa do sprječavanja zaleđivanja automobila. Ova jeftina tekućina može se koristiti i za popravak bučnih ili škripavih vrata u vašoj kući, piše Daily Express.

"Popravite škripava vrata uz pomoć tekućine za pranje posuđa. Nakapajte malu količinu na šarku koja proizvodi buku, a zatim nekoliko puta otvorite i zatvorite vrata", objasnili su iz časopisa za potrošače Which?. Dodali su da sredstvo za pranje posuđa možete koristiti i za čišćenje vrtnog namještaja, kao i za uklanjanje mrlja s tepiha ili za pranje prozora vašeg doma.

Još jedna prednost sredstva za pranje posuđa je ta što pomaže u sprječavanju kondenzacije zimi koja se pojavljuje na prozorima. "Ako uzmete malu kap tekućine za pranje posuđa i suhom krpom je utrljate u prozor sklon kondenzaciji, možete u potpunosti zaustaviti ovaj problem. Tekućina za pranje posuđa stvara zaštitni sloj na površini prozora koji sprječava zadržavanje vode. Tako u samo nekoliko minuta možete spriječiti vlagu, plijesan i gljivice koje mogu nastati zbog mokrih prozora", zaključili su stručnjaci iz Home Thingsa.