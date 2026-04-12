RECEPT DANA Bez pečenja i gotova za tren: Bounty torta

Ako ste ljubitelj kombinacije kokosa i čokolade, ova Bounty torta bit će pravo otkriće za vas. Bez pečenja, gotova u nekoliko jednostavnih koraka i nevjerojatno kremasta – idealna je za sve prilike kada želite brz, a efektan desert koji će oduševiti baš svakoga. Recept je podijelila food blogerica @dajana_my.sweet.moments. Uživajte!

Sastojci:

Podloga:

150 g mljevenog keksa

100 g maslaca ili margarina

100 g čokolade za kuhanje

80 ml mlijeka

80 g šećera

Krema:

250 g mascarpone sira

250 ml vrhnja za šlag

100 g kokos namaza (npr. Linolada kokos)

50 g kokosa

Ganache:

150 g čokolade za kuhanje

150 ml vrhnja za šlag

Dekoracija (po želji):

150 g mascarpone sira

100 ml slatkog vrhnja

30 g šećera u prahu

1 žličica vanilije

Priprema: U loncu na laganoj vatri zagrijte mlijeko, maslac, čokoladu i šećer dok se svi sastojci ne otope i sjedine u glatku smjesu. Maknite s vatre pa umiješajte mljeveni keks. Dobivenu smjesu utisnite u kalup ili obruč promjera 24–26 cm i stavite u hladnjak dok pripremate kremu. Vrhnje za šlag izmiksajte u čvrsti snijeg. Dodajte mascarpone, kokos namaz i kokos te lagano sjedinite u glatku kremu. Kremu ravnomjerno rasporedite preko ohlađene podloge. Zagrijte vrhnje za šlag na laganoj vatri (ne smije proključati), dodajte čokoladu i miješajte dok ne dobijete sjajnu, glatku smjesu. Prelijte preko kreme. Tortu stavite u hladnjak, najbolje preko noći, kako bi se svi slojevi lijepo povezali i stisnuli. Po želji izmiksajte mascarpone, slatko vrhnje, šećer u prahu i vaniliju te ukrasite tortu prije posluživanja.