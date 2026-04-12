Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
za sve ljubitelje kokosa!

RECEPT DANA Bez pečenja i gotova za tren: Bounty torta

@dajana_my.sweet.moments/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
12.04.2026.
u 09:00

Ova torta je prava poslastica za sve ljubitelje kokosa i čokolade – jednom kad je probate, teško ćete joj odoljeti ponovno.

Ako ste ljubitelj kombinacije kokosa i čokolade, ova Bounty torta bit će pravo otkriće za vas. Bez pečenja, gotova u nekoliko jednostavnih koraka i nevjerojatno kremasta – idealna je za sve prilike kada želite brz, a efektan desert koji će oduševiti baš svakoga. Recept je podijelila food blogerica @dajana_my.sweet.moments. Uživajte! 

Sastojci:

Podloga:

  • 150 g mljevenog keksa
  • 100 g maslaca ili margarina
  • 100 g čokolade za kuhanje
  • 80 ml mlijeka
  • 80 g šećera

Krema:

  • 250 g mascarpone sira
  • 250 ml vrhnja za šlag
  • 100 g kokos namaza (npr. Linolada kokos)
  • 50 g kokosa

Ganache:

  • 150 g čokolade za kuhanje
  • 150 ml vrhnja za šlag

Dekoracija (po želji):

  • 150 g mascarpone sira
  • 100 ml slatkog vrhnja
  • 30 g šećera u prahu
  • 1 žličica vanilije

Priprema: U loncu na laganoj vatri zagrijte mlijeko, maslac, čokoladu i šećer dok se svi sastojci ne otope i sjedine u glatku smjesu. Maknite s vatre pa umiješajte mljeveni keks. Dobivenu smjesu utisnite u kalup ili obruč promjera 24–26 cm i stavite u hladnjak dok pripremate kremu. Vrhnje za šlag izmiksajte u čvrsti snijeg. Dodajte mascarpone, kokos namaz i kokos te lagano sjedinite u glatku kremu. Kremu ravnomjerno rasporedite preko ohlađene podloge. Zagrijte vrhnje za šlag na laganoj vatri (ne smije proključati), dodajte čokoladu i miješajte dok ne dobijete sjajnu, glatku smjesu. Prelijte preko kreme. Tortu stavite u hladnjak, najbolje preko noći, kako bi se svi slojevi lijepo povezali i stisnuli. Po želji izmiksajte mascarpone, slatko vrhnje, šećer u prahu i vaniliju te ukrasite tortu prije posluživanja.
Ključne riječi
Bounty torta bounty recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!