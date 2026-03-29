Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Idealne za uskršnji stol

RECEPT DANA Mini Pavlove s voćem: Elegantan desert koji izgleda kao iz slastičarnice

@torte_i_kolaci_ivanka/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
29.03.2026.
u 08:41

Mini Pavlove najbolje je poslužiti odmah nakon slaganja, kada su izvana hrskave, a iznutra mekane i kremaste.

Ako tražite desert koji izgleda posebno, a zapravo se priprema od jednostavnih sastojaka, mini Pavlove s voćem savršen su izbor. Lagane beze košarice, nježna krema od vanilije, tučeno vrhnje i svježe voće čine kombinaciju kojoj je teško odoljeti. Ovaj desert idealan je za goste, rođendane, blagdane ili kada želite napraviti nešto malo svečanije. Najbolje od svega — možete ih pripremiti unaprijed, a zatim samo napuniti kremom i voćem prije posluživanja. Recept je podijelila food blogerica @torte_i_kolaci_ivanka. Uživajte! 

Sastojci (za oko 12 mini Pavlova): 

Za beze košarice:

  • 3 bjelanjka
  • 220 g šećera u prahu
  • ½ žlice jabučnog octa
  • malo limunovog soka

Za kremu:

  • 2 dl mlijeka
  • 1 puding od vanilije
  • 4 žlice šećera
  • 2 vanilin šećera
  • 3 žumanjka
  • 1 dl slatkog vrhnja

Za dekoraciju:

  • tučeno slatko vrhnje
  • voće po želji (maline, jagode, borovnice…)
  • listići mente (po želji)

Priprema: Bjelanjke dobro izmiksajte dok ne postanu čvrsti snijeg. Postupno dodajte šećer u prahu, žlicu po žlicu, stalno miksajući dok ne dobijete gustu i sjajnu smjesu. Dodajte jabučni ocat i nekoliko kapi limunovog soka pa lagano promiješajte pjenjačom — nemojte više koristiti mikser. Smjesu stavite u slastičarsku vrećicu i na papir za pečenje istiskujte male košarice promjera oko 5–6 cm. Pecite u pećnici zagrijanoj na 70 °C oko 30 minuta, zatim smanjite temperaturu na 60 °C i sušite još oko sat i pol, dok košarice ne postanu lagane i suhe. Ostavite ih da se potpuno ohlade.

Krema od vanilije: U malo mlijeka razmutite puding i žumanjke. Preostalo mlijeko sa šećerom i vanilin šećerom stavite kuhati, pa kad zakipi ulijte smjesu s pudingom i miješajte dok se ne zgusne. Kremu ohladite. Slatko vrhnje istucite u čvrsti šlag pa ga lagano umiješajte u ohlađenu kremu. Na potpuno ohlađene beze košarice stavite kremu, zatim malo tučenog vrhnja i na kraju voće po želji. Maline, jagode ili borovnice savršeno se slažu s ovim desertom, a listići mente dat će mu svježinu i lijep izgled.
Ključne riječi
mini Pavlova Pavlova recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!