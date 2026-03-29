RECEPT DANA Mini Pavlove s voćem: Elegantan desert koji izgleda kao iz slastičarnice

Ako tražite desert koji izgleda posebno, a zapravo se priprema od jednostavnih sastojaka, mini Pavlove s voćem savršen su izbor. Lagane beze košarice, nježna krema od vanilije, tučeno vrhnje i svježe voće čine kombinaciju kojoj je teško odoljeti. Ovaj desert idealan je za goste, rođendane, blagdane ili kada želite napraviti nešto malo svečanije. Najbolje od svega — možete ih pripremiti unaprijed, a zatim samo napuniti kremom i voćem prije posluživanja. Recept je podijelila food blogerica @torte_i_kolaci_ivanka. Uživajte!

Sastojci (za oko 12 mini Pavlova):

Za beze košarice:

3 bjelanjka

220 g šećera u prahu

½ žlice jabučnog octa

malo limunovog soka

Za kremu:

2 dl mlijeka

1 puding od vanilije

4 žlice šećera

2 vanilin šećera

3 žumanjka

1 dl slatkog vrhnja

Za dekoraciju:

tučeno slatko vrhnje

voće po želji (maline, jagode, borovnice…)

listići mente (po želji)

Priprema: Bjelanjke dobro izmiksajte dok ne postanu čvrsti snijeg. Postupno dodajte šećer u prahu, žlicu po žlicu, stalno miksajući dok ne dobijete gustu i sjajnu smjesu. Dodajte jabučni ocat i nekoliko kapi limunovog soka pa lagano promiješajte pjenjačom — nemojte više koristiti mikser. Smjesu stavite u slastičarsku vrećicu i na papir za pečenje istiskujte male košarice promjera oko 5–6 cm. Pecite u pećnici zagrijanoj na 70 °C oko 30 minuta, zatim smanjite temperaturu na 60 °C i sušite još oko sat i pol, dok košarice ne postanu lagane i suhe. Ostavite ih da se potpuno ohlade.

Krema od vanilije: U malo mlijeka razmutite puding i žumanjke. Preostalo mlijeko sa šećerom i vanilin šećerom stavite kuhati, pa kad zakipi ulijte smjesu s pudingom i miješajte dok se ne zgusne. Kremu ohladite. Slatko vrhnje istucite u čvrsti šlag pa ga lagano umiješajte u ohlađenu kremu. Na potpuno ohlađene beze košarice stavite kremu, zatim malo tučenog vrhnja i na kraju voće po želji. Maline, jagode ili borovnice savršeno se slažu s ovim desertom, a listići mente dat će mu svježinu i lijep izgled.