RECEPT DANA Kraljica dalmatinskih deserata: Imamo originalni recept za rožatu

Rožata je jedan od najpoznatijih i najomiljenijih dalmatinskih slastica, često nazivan i hrvatskim crème caramelom. Posebno ga cijene Dubrovčani koji ga zovu rozata. Ime dolazi od rosa (ružina vodica) koja se tradicionalno dodaje za nježnu aromu. Ovaj desert posluživao se na posebnim prigodama – od vjenčanja i krštenja do ljetnih obiteljskih ručkova. Rožata je jednostavna, ali traži malo strpljenja i preciznosti.

Sastojci:

Za kremu:

1 l mlijeka

10 jaja

200 g šećera

1 vanilin šećer

korica neprskanog limuna

1–2 žlice prošeka ili maraskina (po želji)

nekoliko kapi ružine vodice (po želji)

Za karamel:

150 g šećera

Priprema: U manju tavu stavite šećer za karamel. Na laganoj vatri pustite da se šećer polako otopi i poprimi tamnozlatnu boju (pazite da ne zagori). Vrući karamel odmah izlijte u kalup za rožatu (ili vatrostalnu zdjelu). Nagnite kalup da se karamel rasporedi po dnu i malo uz rubove. Ostavite da se stegne. U većoj posudi pjenjačom lagano izmiješajte jaja i šećer (ne mutite previše da se ne stvori previše pjene). Dodajte vanilin šećer, sitno naribanu koricu limuna, prošek ili maraskino i ružinu vodicu. Zagrijte mlijeko dok ne postane vruće (ali ne da zakipi). Uz stalno miješanje polako ulijevajte mlijeko u jaja. Smjesu procijedite kroz gusto sito kako bi rožata bila glatka i bez mjehurića.

Ulijte smjesu u kalup preko karamele. Kalup stavite u dublji pleh i oko njega ulijte vruću vodu (vodena kupelj). Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 150–160 °C oko 45–60 minuta. Rožata je gotova kad se na dodir stisne, ali sredina i dalje lagano podrhtava. Izvadite kalup iz pećnice i vodene kupelji. Ohladite na sobnoj temperaturi, zatim stavite u hladnjak na nekoliko sati (najbolje preko noći). Prije posluživanja nožem odvojite rubove, stavite tanjur preko kalupa i preokrenite – karamel će se razliti preko kreme.