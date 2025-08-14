Razlog je dirljiv: Evo zašto uvijek trebate reći 'bok' svom psu prije nego što izađete iz kuće

Za mnoge vlasnike kućnih ljubimaca, odlazak na posao ili put izvan kuće znači suočavanje s teškim osjećajem krivnje i brige. Naši četveronožni prijatelji brzo postanu dio obitelji, pa pomisao da će provesti sate sami može izazvati nelagodu i kod nas i kod njih. Iako je svakodnevna rutina neminovna, postoje načini kako im olakšati te trenutke samoće i osigurati da se osjećaju sigurno i voljeno dok nas nema. Istraživanja su istaknula važnost oproštaja od psa prije nego što napustite dom, a razlog je i srceparajući i dirljiv.

Da biste izbjegli da vaš pas nepotrebno pati zbog vaše odsutnosti, stručnjaci su savjetovali da ga pripremite za vaše izbivanja iz doma da bi znao da ćete mu se vratiti. To je zato što mnogi psi mogu paničariti misleći da se nikada nećete vratiti, piše Daily Express. Američki psiholog Stanley Coren objasnio je da je najveći strah koji psi poznaju strah da se nećete vratiti kada izađete kroz vrata bez njih. Preporučuje se da vlasnici stvore dosljednu rutinu sa svojim psom kada napuštaju dom da bi se životinja mogla mentalno pripremiti te će tako vjerojatnije prepoznati da će neko vrijeme biti ostavljena sama.

Po vašem dolasku kući, pas će se umiriti i počet će prepoznavati da se uvijek vraćate. Neki stručnjaci preporučili su da izgovorite određenu frazu kada se spremate otići da biste svom ljubimcu signalizirali svoj skori odlazak. To može biti nešto jednostavno poput "doviđenja (pseće ime)" ili "čuvaj kuću", izgovoreno mirnim i umirujućim tonom, dok mu istovremeno dajete pažnju. U konačnici, duboka ljubav i odanost psa vlasniku mogu uzrokovati tjeskobu i tugu, pa je na njihovim vlasnicima da pokušaju to ublažiti koliko god mogu.

Jedan vlasnik psa, tražeći savjet, obratio se korisnicima Reddita. "Koliko vas se oprašta od svog psa kada odlazi? Radimo na separacijskoj anksioznosti mog psa i kad odlazimo ne govorimo ništa jer sam čuo da se ne bi trebalo praviti veliku stvar od dolaska i odlaska. No, često se pitam je li u redu reći 'vidimo se kasnije' ili 'budi dobar'? Ili je sada prekasno za to? Razumije kad kažem da se odmah vraćam kad izađem iz sobe da nešto uzmem ili obavim. Što vi kažete ili radite kad ostavljate svog psa?", napisao je u objavi.

"Ja svom psu kažem zbogom kad odlazim! Mislim da su to korisne informacije za njih. Kako će reagirati ovisit će o navici", napisala je jedna osoba. "Ako uvijek kažete 'vidimo se', a zatim odete na dulje razdoblje nego što vaš pas može podnijeti, on bi mogao početi paničariti kada to čuje jer je to znak koji prethodi događaju ispunjenom tjeskobom. Suprotno tome, kao što radite s 'vraćam se odmah', ako kažete 'bok' i uvijek se vratite u vremenu koje vaš pas može podnijeti, on bi mogao postati smireniji kada to čuje", objasnila je druga.

"Uvijek moram reći svojim psima 'ostanite' da bi znali da ne idu sa mnom. Radim od kuće, pa kad me vide kako obuvam cipele, misle da je vrijeme za šetnju i uzbuđeni su. Kada im kažem 'ostanite', tada im to govori da ne dolaze i oni se opuste i odu leći", napisala je treća.