Stručnjaci otkrili mogu li psi vidjeti duhove: 'Imaju daleko izoštrenija osjetila od nas'

Mnogi ljudi vjeruju u paranormalno, a samim time često si postavljaju pitanje može li i njihov pas osjetiti prisutnost duhova? Psi imaju nevjerojatno razvijena osjetila, daleko oštrija od ljudskih, pa nije čudno što se javlja ideja da možda mogu prepoznati i, primjerice, voljenu osobu koja je preminula. Znanstveni odgovor na to pitanje za sada glasi – ne znamo je to zaista moguće, piše American Kennel Club.

Ne postoji dokaz da psi mogu vidjeti duhove, ali toliko je životinjskog ponašanja neobjašnjivo da mogućnost da osjete ono što mi ne možemo nije isključena. 'Najzanimljiviji dio znanosti o psećem ponašanju je da zapravo toliko toga ne znamo', kaže Russell Hartstein, certificirani trener pasa iz Los Angelesa.

Neke pseće reakcije zbunjuju vlasnike i ponekad potiču sumnju da se događa nešto nadnaravno. 'Kada netko vjeruje u paranormalno, pas može pokazati ponašanja koja izgledaju kao da osjeća nečiju prisutnost', kaže dr. Mary Burch iz AKC Family Dog Programa. To može biti pas koji zastane na mjestu u kući gdje je netko umro ili ako, primjerice, počne lajati u prazan kut. Neki će se zadržavati uz određeni predmet ili mjesto povezano s preminulom osobom, kao da je ona još tu.

Osim vida, njuha, okusa, dodira i sluha, psi imaju i 'instinktivni osjećaj' koji često slijede bez preispitivanja – za razliku od ljudi koji ga znaju racionalizirati. Pas koji čeka vlasnika kod vrata možda to radi iz navike, ali ako se vlasnik vrati neočekivano rano, a pas ga i tada dočeka, ponašanje djeluje zagonetno.

Psi mogu nanjušiti promjene u zraku prije prirodnih katastrofa, čuti visoke tonove na velikim udaljenostima i u sumrak vidjeti bolje nego ljudi. To im omogućuje da primijete pokrete i zvukove koji nama prolaze nezapaženo. 'Možda zaista opažaju nešto što mi ne vidimo, ali to ne mora biti Casper Dobri Duh' napominje dr. Burch. Njihova izoštrena osjetila čine pse fascinantnima, a mogućnost da otkrivaju nepoznate energije ili paranormalno i dalje ostaje misterij.