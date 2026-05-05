RECEPT DANA Počela je sezona jagoda: Imamo 6 jednostavnih recepata s neodoljivom kraljicom proljeća
Jagode su jedna od najomiljenijih proljetnih slastica koja svojim mirisom i bojom gotovo uvijek najavi toplije dane i laganiju prehranu. Iako ih mnogi povezuju s domaćim vrtovima i tržnicama, današnja vrtna jagoda potječe od križanja divljih vrsta iz Sjeverne i Južne Amerike, a u Europi se osobito proširila od 18. stoljeća.
Osim što su ukusne, jagode su i vrlo zdrave jer sadrže vitamin C, antioksidanse, vlakna, folnu kiselinu i brojne korisne biljne spojeve. Zbog toga se često ističu kao voće koje pomaže jačanju imuniteta, čuvanju zdravlja kože i boljoj probavi.
Dobra vijest za sve koji paze na prehranu jest da jagode imaju malo kalorija, otprilike 30 do 35 kalorija na 100 grama, pa se mogu jesti bez puno grižnje savjesti. Najbolje su svježe, tek oprane i poslužene same, ali upravo njihova jednostavnost čini ih savršenom namirnicom za brojne proljetne deserte i lagane obroke.
Jagode sa šlagom: Najjednostavniji klasik uvijek je dobar izbor, osobito kada su jagode zrele i dovoljno slatke same po sebi. Jagode se operu, očiste, prerežu na polovice ili četvrtine, po želji lagano posipaju šećerom i ostave nekoliko minuta da puste sok. Zatim se posluže s tučenim slatkim vrhnjem, a za još svježiji okus može se dodati nekoliko listića mente.
Brza torta od jagoda i keksa: Ovo je desert koji ne traži pečenje, pa je idealan za dane kada želimo nešto slatko, ali jednostavno. U kalup se slažu keksi namočeni u mlijeko, krema od mascarponea, jogurta ili šlaga te narezane jagode. Nakon nekoliko sati hlađenja u hladnjaku, torta postaje sočna, lagana i savršena za proljetna druženja.
Smoothie od jagoda i banane: Smoothie od jagoda odličan je izbor za doručak, međuobrok ili lagano osvježenje nakon posla. U blender se stave svježe jagode, jedna banana, malo jogurta ili mlijeka te žličica meda ako jagode nisu dovoljno slatke. Sve se izmiksa u kremasti napitak koji se može dodatno obogatiti zobenim pahuljicama ili chia sjemenkama.
Palačinke s jagodama i čokoladom: Palačinke su uvijek dobra ideja, a u sezoni jagoda mogu postati pravi proljetni desert. Ispečene palačinke pune se narezanim jagodama i preliju rastopljenom čokoladom, čokoladnim namazom ili domaćim umakom od kakaa. Za svečaniju verziju može se dodati kuglica sladoleda od vanilije ili malo tučenog vrhnja.
Salata od jagoda, rikole i sira: Jagode nisu rezervirane samo za slatka jela, nego se odlično slažu i u svježim salatama. Kombiniraju se s rikolom, mladim špinatom, feta sirom ili mozzarellom, a sve se začini maslinovim uljem, balzamičnim octom i prstohvatom papra. Rezultat je lagano, šareno i elegantno jelo koje može biti predjelo, prilog ili brza večera.
Domaći džem od jagoda: Kada jagoda ima više nego što ih možemo pojesti svježe, domaći džem uvijek je odličan način da sačuvamo okus sezone. Jagode se očiste, narežu i kuhaju sa šećerom te malo limunova soka dok se smjesa ne zgusne. Vrući džem ulijeva se u čiste staklenke, a kasnije se može koristiti za palačinke, kolače, kruh s maslacem ili punjenje domaćih kiflica.