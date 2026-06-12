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60 lokacija

Proslava Međunarodnog dana joge 2026.

Foto: Embassy of India Zagreb
1/9
VL
Autor
Promo
12.06.2026.
u 12:20

Veleposlanstvo Indije u Zagrebu, u suradnji s Ministarstvom AYUSH Vlade Indije te brojnim organizacijama civilnog društva i lokalnim partnerima, i ove godine organizira obilježavanje Međunarodnog dana joge diljem Hrvatske.

• Središnja proslava održat će se u Zagrebu, u parku Bundek, 14. lipnja u 9:00 sati
• Za sve sudionike osigurani su besplatne majice, indijski zalogaji i čaj
• Tema 2026. godine: „Joga za zdravo i aktivno starenje”

Foto: Embassy of India Zagreb

Središnja proslava održat će se u Zagrebu, u parku Bundek, 14. lipnja s početkom u 9:00 sati. Događanje će uključivati zajedničko vježbanje, demonstracije i prezentacije joge uz sudjelovanje domaćih i međunarodnih instruktora.

Tijekom lipnja program će se provoditi na više od 60 lokacija diljem Hrvatske, uključujući turističke zajednice i gradove poput Novigrada, Komiže, Slunja i Lovrana, s ciljem promocije zdravog načina života, dobrobiti i aktivnog turizma.

Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno i otvoreno za sve dobne skupine, od djece do umirovljenika. Sudionicima se preporučuje da ponesu vlastite prostirke za vježbanje i udobnu odjeću.

Foto: Embassy of India Zagreb

Tema 2026.: „Joga za zdravo i aktivno starenje”

Ovogodišnja tema naglašava važnost joge u očuvanju fizičkog zdravlja, mentalne ravnoteže i kvalitetnog, svjesnog starenja. Program ima za cilj okupiti više od 3.000 sudionika različitih dobnih skupina i profila.

Globalni značaj joge

U posljednjem desetljeću joga je postala globalni pokret za zdravlje i ravnotežu. Međunarodni dan joge usvojila je 2014. Opća skupština UN-a na inicijativu Vlade Indije i danas se obilježava diljem svijeta.

Joga predstavlja spoj tijela, uma i zajednice te u suvremenom svijetu nudi alat za smanjenje stresa, jačanje otpornosti i skladniji život.

Detaljan raspored svih radionica i lokacija dostupan je na službenoj poveznici:
Međunarodni dan joge – raspored događanja

Foto: Embassy of India Zagreb

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međunarodni dan joge Zagreb yoga

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