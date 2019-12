'Prije dečko nije skidao ruke s mene, a sada kao da ne postojim'

U ranim su 30-ima i zajedno su godinu dana, a ona se požalila kolumnistici Deidre.

"U početku me se nije mogao zasititi. Vodili smo ljubav dva ili tri puta dnevno. A sad sam sretna ako se seksamo jednom tjedno. Više voli mastrubirati, nego se seksati. Voli kada ja njega zadovoljavam, ali nikad mi ne uzvrati. Ne želim navaljivati, pa se kontroliram, ali ni on nije prestao mastrubirati. Čak i onda kad se poseksamo, moram ga nagovarati na to."

Deidre odgovara: "Možda gleda previše pornića. To može smanjiti seksualnu želju za partnerom. Budite odlučni u tome da ako ćete vi njega zadovoljiti, da on mora učiniti isto za vas."

