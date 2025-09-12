Prepoznajte na vrijeme: Osam znakova da patite od visoko-funkcionalne anksioznosti!

Iako nije službena dijagnoza, izraz visoko-funkcionalna anksioznost opisuje osobu koja se preopterećuje poslom kako bi se nosila s upornim osjećajima stresa, sumnje u sebe i straha od neuspjeha. Osobe s visoko-funkcionalnom anksioznošću često su uspješni pojedinci s izgrađenim karijerama, ali se istovremeno suočavaju s gotovo stalnom samokritičnošću, piše Daily Mail. Nijedna količina pozitivnih povratnih informacija ili nagrada ne može im ublažiti taj osjećaj. Dr. Neha Chaudhary, psihijatrica za djecu, adolescente i odrasle u Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School, za Fortune je izjavila: "Možda su izvrsni u svojoj karijeri, imaju mnogo prijatelja i dobre odnose. Ali iznutra se bore s uobičajenim simptomima tjeskobe poput nemira, pretjerane zabrinutosti, problema sa spavanjem ili umora."

Visoko-funkcionalna anksioznost može se manifestirati na različite načine. Osobe mogu previše raditi i oklijevati od uzimanja pauze, često teško usporavajući ili odmarajući se. Mogu osjećati intenzivnu krivnju ili sram zbog manjih neuspjeha ili prepreka te odbijati delegirati zadatke, vjerujući da moraju sve obaviti sami. To može dovesti do razdražljivosti, frustracije i stalne negativnosti. Perfekcionizam i mikroupravljanje postaju uobičajeni, dok se trude postići savršenstvo u svakom detalju. Problemi sa spavanjem su još jedan znak, jer im tjeskobne misli često onemogućuju opuštanje. Dr. Michael Louwers, zamjenik medicinskog direktora Reset Medical and Wellness Centra, rekao je: "Iste osobine koje ljude potiču da ostvaruju velika postignuća često pojačavaju simptome anksioznosti. Obično sve počinje s dobrim namjerama, poput postavljanja ciljeva i rigoroznog planiranja. No, oni koji osjećaju ovaj tip anksioznosti često si postavljaju nevjerojatno visoke i nerealne ciljeve, što rezultira odgađanjem ili stalnom zabrinutošću."

Ljudi s ovim oblikom anksioznosti često imaju i fizičke simptome poput znojenja, napetosti mišića, vrtoglavice, migrene, ubrzanog rada srca ili trnaca u prstima ruku i nogu. Iako može pogoditi bilo koga, žene su dvostruko sklonije razviti generalizirani anksiozni poremećaj tijekom života u usporedbi s muškarcima. Ignoriranje ovih simptoma može dovesti do preopterećenja, izgaranja i pogoršanja tjeskobe u drugim aspektima života, pa čak i depresije. Dr. Judith Joseph, psihijatrica i autorica knjige High Functioning, izjavila je: "Osobe s visoko-funkcionalnom anksioznošću i depresijom često se pretjerano angažiraju kako bi izgledale funkcionalno. Ako čekamo da potpuno izgube svoju funkcionalnost, mogli bismo zakasniti. Mnogi od njih dožive izgaranje, razviju kliničku depresiju ili anksioznost, posegnu za zlouporabom tvari ili razviju medicinske probleme ako se ne liječe i nemaju podršku.”

Važno je biti blag prema sebi i prihvatiti da nije moguće svaki dan obaviti sve. Prepoznavanje trenutaka kada anksioznost raste i uzimanje pauza od posla ili društvenih obveza može pomoći u upravljanju stresom. Duboko tzv. dijafragmatsko disanje, gdje udišete četiri sekunde, zadržite dah četiri sekunde i izdišete četiri sekunde, može biti korisno. Prehrana bogata omega-3 masnim kiselinama, B12, vitaminom D i magnezijem, poput bobičastog voća, orašastih plodova i ribe, pomaže smanjiti upalu i poboljšati raspoloženje održavanjem energije. Stručnjaci preporučuju da svakodnevno izdvojite barem 30 minuta za sebe, bilo da prošetate, slušate glazbu ili razgovarate s prijateljem, kako biste smirili živčani sustav i prekinuli ciklus tjeskobnih misli. Naučiti delegirati zadatke i reći "ne" kada je to potrebno omogućava više vremena za brigu o sebi i uživanje u aktivnostima koje vas vesele.

Terapija, posebno razgovorna terapija, može pomoći u preoblikovanju vaših misli i ponašanja koji hrane anksioznost. Terapeuti često podučavaju klijente da anksioznost ne gledaju kao negativnu emociju, već kao "nepovoljnu" emociju koju treba prhvatiti, ali ne i zadržavati se na njoj. Primjerice, terapeut bi vas mogao potaknuti da kažete: "Imam anksioznost i to je u redu. To me ne čini lošom ili nepopravljivom osobom." Umjesto da budete samokritični i fokusirani na potencijalne probleme, osobe s visoko-funkcionalnom anksioznošću uče tražiti rješenja koja ublažavaju njihove simptome i omogućuju im da ispunjavaju svoje obveze s manje sumnje u sebe. Mnogi ljudi s anksioznošću su empatični, prirodni mirotvorci i skloni poštivanju pravila. Često imaju snažnu želju za prevladavanjem prepreka i dokazivanjem onima koji sumnjaju u njih.

