Planira se umiroviti do 40. godine: Otkrila je kojih pet navika ostavlja ljude bez novca

Svatko od nas ima različite životne prioritete i planove. Dok neki marljivo štede i ulažu za sigurniju budućnost, drugi se radije prepuštaju trenutku i troše novac na stvari koje ih vesele. Neki sanjaju o ranoj mirovini i financijskoj neovisnosti, dok drugi smatraju da je život prekratak da bi se stalno odricali. Mlada žena, koja daje prednost štednji jer joj je plan umiroviti se do 40. godine, upozorila je da ljude da ih pet popularnih navika zapravo ostavlja bez novca. Mia Rose McGrath (24) je rekla da već ima gotovo 100 tisuća funti (oko 117 tisuća eura) ušteđevine i ulaganja te da vodi štedljivi stil života da bi mogla u mirovinu čak 26 godina prije svojih vršnjaka, piše Daily Mail.

S više od 143 tisuća pratitelja na TikToku, Mia, koja živi u Londonu i radi u modnoj industriji, često objavljuje sadržaj o svom strogom pristupu upravljanju osobnim financijama. "Pokušaj da izgledaš cool te ostavlja bez novca", rekla je Mia u videu koji je objavila na TikToku. Objasnila je da je kupovina potpuno nove odjeće ili trošenje novca na popularne maskice za mobitel, samo zato da bi se izgledalo "estetski privlačno", na Instagramu zapravo bacanje novca. McGrath je priznala da je prije rasipala novac na iste stvari prije nego što bi napravila promjenu.

"Shvatila sam da to radim za druge ljude, a ne za sebe", rekla je. Druga greška koju ljudi čine je dopuštanje da ih ponesu trendovi i hirovi koji su vrlo skupi. "Ne treba vam najnoviji trendi artikl", rekla je McGrath. Iako je odobravala štednju za nešto što vam se stvarno sviđa, TikTokerica je potaknula svoje pratitelje da budu iskreni prema sebi prije kupovine. "Jamčim vam da ako biste čekali 30 dana da nešto kupite, više to ne biste htjeli", objasnila. Treća financijska greška koju je Mia identificirala je "ne štedjeti jer mislite da je besmisleno".

"Molim vas, promijenite to", savjetovala je te je dodala da se štednja ipak isplati bez obzira koliko mala svota bila. McGrath je otkrila da je i ona počela štedjeti s malim udjelima, a čak je i stavljala novac sa strane kada se oslanjala na studentsku stipendiju. "Ne bih to mogla učiniti da sam imala razmišljala da je štednja od 60 eura besmislena", rekla je. Četvrto, Mia je zagovarala pokretanje dodatnog posla, poručivši pratiteljima na TikToku da "nisu previše zauzeti".

"Prestanite koristiti izgovor da nemate dovoljno vremena, jednostavno ne želite to dovoljno. Što god to bilo, stvaranje sadržaja, izgradnja osobnog brenda, dodatna zarada, sve sam to radila dok sam imala posao od devet do pet i morala biti u uredu pet dana u tjednu", objasnila je te dodala da pod uvjetom da netko želi poboljšati svoje financije, to i može, samo je potrebna disciplina. Na kraju, Mia je upozorila da je neodgovorno misliti da će vam muškarac "uletjeti u život" i olakšati ga.

'"Na TikToku ima toliko loših savjeta da se morate pojaviti u svojoj 'nježnoj ženstvenoj energiji' i otići sjesti u bar gdje će vas pronaći bogati muškarac. Morate naporno raditi i imati vlastiti novac. Naravno, ako upoznate nekoga tko zarađuje više od vas, to je bonus. Prvo se pobrinite da imate vlastite financije", savjetovala je TikTokerica. Unatoč tome što je na početku videa objavila upozorenje da se mnogima njezino mišljenje neće svidjeti, mnogi su se korisnici ipak složili s njom.

"Ako to želite učiniti, možete, samo je potrebna disciplina", "Čekanje od 30 dana je tako briljantna i korisna stvar!", "Odlične poante! Jako je važno biti svjestan trošenja i usredotočiti se na štednju na duge staze", "Količina prekomjerne potrošnje koju vidim je nevjerovatna", samo su neki od komentara.