PITANJE DANA Čega ćete se odreći u korizmi?

Pepelnicom ili Čistom srijedom katolici započinju još jednu korizmu. Dan je to pokore, razmišljanja, nemrsa i posta koji nas uvodi u razdoblje do Uskrsa. Vrijeme je to dragovoljnog odricanja za vjernike u znak ljubavi i zahvalnosti prema Kristovoj muci, smrti i uskrsnuću, kojih se spominjemo prikazima križnoga puta, najčešće uoči mise korištenim utorkom i petkom. Korizma svaki put nastupa u drugo vrijeme, a njome kreće i odbrojavanje do velikog blagdana.

Iako izbor stvari kojih ćemo se odreći u korizmi ne bi trebao biti u središtu naših razmišljanja, mnogi u tom razdoblju ipak pričaju samo o onome čega su se odrekli, a to je zaista širok popis stvari. Nije točno definirano trebate li se i nedjeljom odricati onoga što ste planirali, jer je poznato da se nedjeljom ni ne posti, stoga se svakom pojedincu ostavlja na osobnu odluku da li će se onoga čega se odrekao u korizmi odricati i nedjeljama.

Ako se želite nečega trajno odreći, onda je bolje odreći se toga i nedjeljama, a ako je vaše odricanje privremenog karaktera onda se nedjeljama ne morate toga odricati. Stvari kojih se ljudi odriču obično su neki uobičajeni poroci poput cigareta, alkohola ili slatkiša, no ima i brojnih drugih mogućnosti. A sada pitamo vas, čega ćete se vi odreći ove korizme?

