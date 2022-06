Perete li odjeću dok ste na godišnjem odmoru? Evo kako ju i bez perilice možete brzo osvježiti

Pranje rublja na godišnjem odmoru zvuči zamorno, no može pomoći da uštedite puno prostora u vašem koferu. Održavanje odjeće čistom bez perilice iznenađujuće je jednostavno, a uz ovih nekoliko brzih trikova vaša odjeća će biti svježa i nosiva tijekom cijelog odmora, piše Express.

Tvrdokorne mrlje, primjerice od kreme za sunčanje, hrane, prljavštine i znoja, najlakše ćete riješiti ako na odmor sa sobom ponesete sredstvo za uklanjanje mrlja prije pranja, koje se vrlo lako može ugurati u manji kofer. Nakon što nanesete sredstvo, dobro isperite predmet čistom vodom, i onda ih ostavite da se osuše.

Također, stručnjaci preporučuju da koristite bijeli ocat, koji isto tako bez problema stane u kofer. Sve što trebate napraviti je pomiješati ga sa hladnom vodom u jednoj posudi i zatom dodati odjeću. Ostavite ju da se namače oko dva sata, a nakon toga dobro isperite vodom.

Kada je u pitanju pranje kupaćih kostima, važno je slijediti nekoliko jednostavnih koraka kako biste sačuvali njihovu elastičnost i boju. Pranje kupaćih kostima slično je pranju grudnjaka. Trebali biste ih prati ručno, pogotovo ako u sebi imaju žicu. No, stručnjaci preporučuju da ne koristite omekšivač jer on može oštetiti elastin u tkanini. Možda vam se čini da je glupo ispirati kupaće kostime kada ih ionako stalno koristite, ali to je zapravo najbolji način da duže izgledaju dobro. Trebalo bi ih odmah nakon kupanja isprati u toploj vodi, a zatim ručno oprati deterdžentom za ručno pranje.

Izbjegavajte ostavljati kupaće kostime mokre nakon upotrebe, jer kemikalije poput klora mogu oštetiti elastin i boju tkanine. Također, trebali biste ih sušiti negdje u hladu kako boja ne bi izblijedila, a ako vam nije dostupan hlad, možete ih sušiti i u kupaonici.

Što se tiče sušenja odjeće, ono što prvo trebate napraviti je naći suhi ručnik, položoiti ga na krevet, staviti odjevni predmet na ručnik i čvrsto ga zamotati. Suhi ručnik će usisati dio dodatne vlage, omogućujući odjeći da se osuši brže. Ako ste u stisci s vremenom, možete koristiti i sušilo za kosu za sušenje preostale vode s tkanine, iako to treba činiti s oprezom. Nakon toga odjeću objesite na balkon i prije će biti suha.

