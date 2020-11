Pepsi lansirao novi napitak za opuštanje: 'Smatramo da je ljudima to potrebno u ovim teškim vremenima'

Tvrtka PepsiCo koja je svoju multinacionalnu kompaniju izgradila na popularnom piću 'koje nas pokreće', predstavila je ovaj tjedan svoje novo piće, napravljeno za opuštanje. Novost iz PepsiCo tvornice zove se Driftwell i obogaćen je sastojcima za opuštanje i ublažavanje stresa. Driftwell sadrži i L-teanin, aminokiselinu iz lista čaja koja je svoju popularnost stekla u wellness krugovima, kao dodatak koji pomaže za smirenje, poboljšanje fokusa i bolji san. U malim limenkama od 220 ml (7,5 oz) Driftwell na tržište izlazi prvo preko online prodaje, a na policama trgovina bi trebao biti početkom iduće godine.

- PepsiCo vidi priliku da, posebno tijekom ovih vremena koja izazivaju tjeskobu, s ovim novim pićem ljudima ublaži stres - objasnila je za za CNN Business potpredsjednica PepsiCo-a za inovacije Emily Silver.

With Driftwell, which PepsiCo classifies as an "enhanced water," the company takes aim at a $1 billion over-the-counter sleep aid industry and a relaxation aid market where people turn to outlets such as music, hot baths & meditation to soothe their nerves https://t.co/rkHZHPAunP