Ovako izgledaju 'savršene' ženske usne, kaže istraživanje

Žene diljem svijeta žele imati zanosne usne pa je njihovo povećavanje postalo jedan od najpopularnijih zahvata na svijetu, no znate li kakav je uopće 'savršeni oblik' ženskih usana? I dok su po nekima to pune i okrugle usne, po drugima su nešto tanje i sa istaknutim Kupidovim lukom. Odgovor ima istraživanje objavljeno u JAMA Facial Plastic Surgery, a mogao bi vas iznenaditi, piše Your Tango.

U istraživanju iz 2017. godine većina od 1011 ispitanika iz 35 zemalja reklo je da je omjer gornje i donje usne 1:1 najatraktivniji, a više od 60 posto ih takve usne smatra idealnima. Tim istraživača otkrio je isto tako da su kod nekih ispitanika spol, zemlja u kojoj žive i profesija značajno utjecali na njihove preferencije omjera gornje i donje usne.

Foto: Shutterstock

Plastični kirurg Julian De Silva objasnio je da su najtraženije usne na kojima je gornja puna i simetrična, donja usna sa snažno definiranim Kupidovim lukom. Ipak, pacijentice često traže i nešto prirodniji izgled s malo punijom gornjom usnicom koja nema definirani Kupidov luk. Dakle, iako je najatraktivniji oblik usana zasnovan na omjeru veličina gornje i donje usne i ima naglašen luk, čini se da se ženama sviđaju i 'prirodno' pune usne bez te karakteristike.

Kirurg De Silva podijelio je i nekoliko savjeta da se brinete o svojim usnama, kako bi kako starite izgledale što zdravije. Istaknuo je da biste za što ljepše usne trebali prestati pušiti, kloniti se jakog sunca i ne pretjerivati s alkoholom; ako želite da one što duže budu prirodno pune.

A iako se čini da su pune usne sada u trendu, jedino što je sigurno jest da se standardi ljepote brzo mijenjaju pa taj 'idealan oblik' za nekoliko godina možda više uopće neće biti popularan.

