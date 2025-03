Otkriva tajnu dugovječnosti svog ujaka: 'Svoje 104 godine pripisuje jednom popularnom piću'

Kako starimo, mnogi od nas počinju razmišljati o načinima kako produljiti život – bilo da se radi o svakodnevnoj jutarnjoj šetnji ili ekstremnim metodama "super biohakera" koji sanjaju o dobi od 150 i više godina. No, prema svjetski poznatom liječniku Williamu W. Liju, dugovječnost se ne svodi na opsesivnu kontrolu prehrane i rigorozne režime, već na tri jednostavne navike koje je naučio od svog praujaka – čovjeka koji je s nevjerojatnih 104 godine i dalje bio aktivan i vitalan, piše Express.co.

Govoreći u svom podcastu, dr. Li ističe kako su dvije ključne navike za dug i sretan život sposobnost odbacivanja ljutnje i življenje u trenutku. No, ono što mnoge iznenađuje jest treći faktor – piće koje je dostupno u svakom supermarketu: zeleni čaj.

Prema njegovim riječima, najveći neprijatelji dugovječnosti su rak, dijabetes i kardiovaskularne bolesti, koje ne samo da ugrožavaju tijelo već i mozak. "Želite živjeti dugo, ali istovremeno želite očuvati um bistrim. Želite moći pamtiti, rješavati probleme i uživati u životu", objašnjava dr. Li.

Skeptičan je prema ekstremnim metodama koje zagovaraju pojedinci opsjednuti dugovječnošću, a koji se drže nevjerojatno restriktivnih dijeta, često na račun vlastite sreće. "Često čujete ljude koji se nazivaju ultra biohakerima kako govore o 'super dugovječnosti'. Čak sam čuo izraz ‘escape velocity of ageing’ – misao da možemo pobjeći od starenja. No, smatram da takav pristup promašuje suštinu ljudskog iskustva", ističe.

Umjesto toga, dr. Li preporučuje jednostavniji, ali dokazano učinkovit način – primjer njegova praujaka koji je cijeli život pio velike količine zelenog čaja. "Živio je u Kini i svakodnevno pio između šest i deset šalica zelenog čaja", kaže dr. Li. No, tajna dugovječnosti njegovog praujaka nije bila samo u čaju – on je bio fizički aktivan, duboko uključen u svoju zajednicu i okružen jakom mrežom podrške, a uz to je stalno održavao mentalnu aktivnost.

Zeleni čaj, osobito onaj uzgojen u blizini kuće njegova praujaka, bogat je katehinima – moćnim polifenolima koji imaju niz zdravstvenih koristi. Zanimljivo je da kvaliteta i sastav čaja ovise o vremenu berbe. "Čaj ubran ranije u sezoni sadrži manje kofeina jer biljka tek kasnije razvija kofein kao prirodni pesticid. U početnim fazama rasta nema toliko kukaca, pa je i razina kofeina niža", objašnjava dr. Li.

No, možda najvažniji dio dugovječne rutine njegova praujaka bio je svakodnevni ritual ispijanja čaja s prijateljima. Svakog dana hodao bi do hrama u blizini svog doma, gdje bi proveo sate pijuckajući čaj u društvu. "Nije samo pio zeleni čaj – morao je hodati da bi došao do njega, družio se i bio opušten. Upravo te tri stvari – pozitivan način razmišljanja, dugi niz godina ispijanja zelenog čaja i redovita fizička aktivnost – ključne su za dug i kvalitetan život", zaključuje dr. Li.

GALERIJA: Ovo je hrana koju biste trebali jesti ako želite dugo živjeti, tvrde stručnjaci