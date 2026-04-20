MIRNI LJILJAN

Zeleni štit: Ako već niste, evo zašto biste što prije trebali nabaviti ovu biljku za svoj uredski stol

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
20.04.2026.
u 07:00

Ova biljka porijeklom je iz vlažnih tropskih šuma Srednje Amerike i sjevera Južne Amerike, gdje raste u sjeni, uz potoke i na stalno vlažnom tlu

Spatifilum (Spathiphyllum), poznat i kao 'mirni ljiljan', jedna je od najčešćih biljaka na uredskim stolovima. Mnogi ga drže pokraj računala jer je nenametljiv, izgleda elegantno i vjeruje se da upija zračenja. Naime, statički naboj uređaja ionizira zrak, a spatifilum koji stavite u blizinu ovakvih uređaja upit će elektrostatičku energiju i pretvoriti je u kemijsku, dok će istovremeno energiju iz fotosinteze iskoristiti za svoje metaboličke procese. To znači da ova naizgled krhka biljčica zapravo štetne tvari pretvara u svoju hranu te je s vremenom stekla reputaciju biljke koja 'pročišćava' prostor.

Iako je u stvarnim stanovima i uredima, uz ventilaciju i izmjenu zraka, učinak biljaka na ukupnu kvalitetu zraka obično je skromniji nego u laboratoriju gdje se provode ispitivanja ovakvih karakteristika biljaka, mnogi vlasnici potvrđuju da njihov spatifilum pored uređaja koji zrače, ima bujnije listove od primjeraka koji se nalaze dalje od takvih uređaja. K tome, neka su ispitivanja potvrdila kako spatifilum pomaže u borbi protiv plijesni, što je dodatni razlog zbog kojega biste trebali u svome domu pronaći mjesta za ovo čudo prirode.

Ova biljka porijeklom je iz vlažnih tropskih šuma Srednje Amerike i sjevera Južne Amerike, gdje raste u sjeni, uz potoke i na stalno vlažnom tlu. Zato spatifilumu u domu najviše odgovara svijetlo mjesto bez izravnog sunca: jutarnje, filtrirano svjetlo je idealno, dok će na jakom suncu listovi lako dobiti opekline. Zemlja neka bude stalno blago vlažna, ali ne natopljena. Naime, najčešća pogreška koju možete učiniti s ovom biljkom jest da joj osigurate previše vode uz lošu drenažu. Zalijevajte kada se gornja 2 do 3 centimetra supstrata prosuše, a zimi rjeđe, uz obavezne rupice na dnu tegle i odlijevanje viška vode iz podloška.

Spatifilum voli toplinu, uživat će na temperaturi od 18 do 27 °C. Godi mu i povišena vlaga pa mu dobro dođe povremeno orošavanje ili posuda s kamenčićima i vodom ispod tegle. Cvijet koji izgleda poput bijele latice zapravo je spata koja okružuje klip; cvatnja je češća ako ima dovoljno svjetla i umjerenu prihranu u proljeće i ljeto, i to najčešće jednom u 4 do 6 tjedana. Kada vrhovi listova posmeđe, često je kriv suhi zrak, tvrda voda ili previše gnojiva.

Još jedna važna pojedinost: zbog kristala kalcijeva oksalata, biljka je blago otrovna za kućne ljubimce i malu djecu ako se grize pa je držite izvan dohvata. Uz malo rutine koja podrazumijeva svjetlo bez sunca, pametno zalijevanje i malo vlage, spatifilum će godinama izgledati svježe, a vaš radni kutak učiniti mirnijim i zelenijim.

Ključne riječi
zrak zračenje sobne biljke spatifilum

