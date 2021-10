Optužili je da je loša majka: Svom trogodišnjem sinu dozvoljava da psuje!

Jedna mlada majka otkrila je da dopušta svojem trogodišnjem sinu da psuje te da je drugi roditelja zbog toga nazivaju 'lošom majkom', a korisnici društvenih mreža složili su se s njima.

Korisnica TikToka @chelseybanker podijelila je video u kojem je otkrila da druge majke ne žele biti njene prijateljice nakon što su saznale za njezin opušteni stil roditeljstva.

Kako piše Mirror, njezina je objava privukla veliku pozornost i dobila hrpu komentara, uglavnom podijeljenih mišljenja jer su mnogi rekli da bi i oni bili šokirani kada bi čuli kako dijete psuje.

"Svi žele biti prijatelji s mladom mamom dok ne saznaju da dopuštam svom trogodišnjaku da psuje. Ne vjerujem u rodne stereotipe i dopuštam mu da se igra lutkama i šminkom. Učimo ga stvarima prilagođenima dobi i o jednakosti za sve. Prakticiram roditeljstvo s pažnjom i poštovanjem. Za večeru dosljedno poslužujem maslac i žele od kikirikija. Borbena sam i nemam problema upropastiti prijateljstva kako bih zaštitila svoj i obiteljski mir", objasnila je u videu.

Njezin video prikupio je gotovo milijun pregleda, a mnogi su je osudili u komentarima zbog njenih odluka.

"Moje pravilo je da ne koristimo psovku da povrijedimo osjećaje ljudi, ali ako se želite izraziti svoje psovkom, samo naprijed", rekao je jedan roditelj, dok se drugi složio: "Zašto nam je toliko stalo do psovanja? To je bizarno, to je samo izražavanje. Ja sam za to."

No, drugi su osudili njezin roditeljski stil, a jedna je korisnica rekla: "Uz sve sam s vama, osim psovanja. Nema potrebe da moje šestogodišnje dijete psuje.

Chelsey je u dodatnom videu objasnila svoje metode, rekavši: "Ne trebam zamjeriti svom trogodišnjaku, moram mu objasniti zašto ne izgovaramo određene riječi i dopustiti mu da koristi svoj sud jer uči. On to koristi u pravom kontekstu i govori bolje od većine školske djece koju poznajem. Riječi koje nisu dopuštene u mojoj kući su riječi koje vrijeđaju."

