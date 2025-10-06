Stručnjaci upozoravaju: Ne pretjerujte, ovih 5 zdravih navika može ozbiljno naštetiti vašim bubrezima
Bubrezi su jedan od ključnih organa jer filtriraju krv, uklanjaju toksine i proizvode hormone. Iako najčešće mislimo da je za održavanje njihova zdravlja dovoljni unositi manje soli i više vode, oni su puno složeniji nego što izgleda, piše Best Life. Kronična bolest bubrega (CKD) pogađa milijune ljudi, a većina ni ne zna da je ima, a čak i neke zdrave navike zapravo mogu naštetiti bubrezima.
Previše proteina: Pretjeran unos proteina, posebno iz proteinskih napitaka i mesa, može opteretiti bubrege. Istraživanja su pokazala da prehrana bogata proteinima povećava rizik od CKD-a. Životinjski proteini posebno su problematični za oboljele od bolesti bubrega. Umjesto toga, preporučuju se biljni izvori poput mahunarki, soje i cjelovitih žitarica.
Dodaci prehrani: Određeni dodaci prehrani u visokim dozama mogu oštetiti bubrege. Kurkuma, vitamin C i kalcij mogu uzrokovati kamence, a vitamin D stvoriti probleme kod CKD-a. Opasni mogu biti i dodaci kalija ili biljni pripravci koji ga sadrže. Najbolje je uvijek prije uzimanja dodataka konzultirati se s liječnikom.
Detox čajevi: Detox čajevi obećavaju izbacivanje toksina i mršavljenje, ali znanstveni dokazi za to ne postoje. Često sadrže diuretike koji mogu izazvati dehidraciju i poremećaj elektrolita. Neregulirani biljni sastojci u njima, poput sene ili gospine trave, mogu oštetiti bubrege. Najbolji 'detox' obavljaju sami bubrezi, uz dovoljno vode i vlakana.
Previše vode: I prevelika količina vode može biti štetna jer bubrezi mogu obraditi do jednu litru na sat. Ako pijemo prebrzo, dolazi do razrjeđivanja natrija u krvi. To može uzrokovati oticanje tkiva, pa i mozga u teškim slučajevima. Preporuka je piti kad smo žedni i paziti da nam je urin blijedožut.
Pretjerano uzimanje NSAID lijekova: Nesteroidni protuupalni lijekovi poput ibuprofena i aspirina lako su dostupni i često se koriste. Njihova dugotrajna uporaba smanjuje protok krvi kroz bubrege i može smanjiti njihovu funkciju. Čak i niske dnevne doze mogu biti opasne u kombinaciji s dehidracijom ili visokim tlakom. Bolje ih je koristiti samo kad je zaista nužno.