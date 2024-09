Opasniji od Bermudskog: Postoji još jedan 'trokut' u kojem je misteriozno nestalo 20 tisuća ljudi

Svi smo čuli za Bermudski trokut, poznat i kao Vražji trokut, misteriozno područje u Atlantskom oceanu na kojem nestale stotine aviona i brodova, no čini se kako slično mjesto koje bi bilo dobro izbjegavati postoji i na Aljasci, piše LADBible. Iako je na tom području navodno zabilježeno nevjerojatnih 20 tisuća nestanaka, tzv. Aljaški trokut nije poznat kao Bermudski. A po svemu sudeći, svakako bi trebao biti.

Aljaški trokut je područje divljine između Utqiagvika, Anchoragea i Juneaua. Prema History Channelu, na ovom jezivom području zabilježeno je više neriješenih slučajeva nestalih osoba nego bilo gdje drugdje na svijetu. Od ranih sedamdesetih godina ondje se izgubio trag 20 tisuća ljudi, što to područje definitivno ne čini poželjnom turističkom destinacijom.

VEZANI ČLANCI:

Još neobičnije je to što je broj nestanaka ogroman, dok je stanovništvo regije koja se naziva i 'Aljaški Bermudski trokut' poprilično malo. Američki kriptozoolog i terenski istraživač Ken Gerhard proveo je opsežna istraživanja u tom području te je potvrdio nelagodu zbog 'čudnih nestanaka' koji su se ondje dogodili, a koji se nikako ne mogu objasniti.

'Ono što sam otkrio tijekom istraživanja u Aljaškom trokutu jest da se brojni slučajevi nestalih osoba jednostavno nisu mogli riješiti. Nije se radilo samo o tome da je nekoga napao medvjed ili da je upao u pukotinu; često su nestajale osobe koje su obavljale svakodnevne aktivnosti. Nisu bile na velikoj avanturi, a ipak su nestale bez ikakvog razloga', ispričao je za History Channel.

GALERIJA Teško se koncentrirate, umorni ste i anksiozni? Možda imate poremećaj koji je češći nego što mislite

Ono što njegovu priču čini još jezivijom jest činjenica kako su dvije osobe nestale dok su on i njegov tim bili ondje. Jednoj se trag izgubio na kruzeru, a drugoj u prenapučenom turističkom području na vrhu planine.

Aljaški trokut prvi je put privukao pozornost 1972. godine, nakon nestanka malenog zrakoplova koji je putovao od Anchoragea do Juneaua. Uz pilota, u njemu su bile još tri osobe – vođa Zastupničkog doma SAD-a Thomas Hale Boggs Sr, kongresmen Aljaske Nick Begich i njegov pomoćnik Russel Brown. Zrakoplov je iznenada nestao s radara, a unatoč opsežnoj potrazi koja je trajala više od 3 600 sati i obuhvatila više od 325 tisuća četvornih milja, četvorka i zrakoplov nikada nisu pronađeni.

Ovaj je incident izazvao brojne teorije zavjere, posebice s obzirom na činjenicu da su nestale dvije poznate političke osobe, no njihov nestanak do danas je ostao misterij. Baš kao i nestanci drugih dvadesetak tisuća osoba koje su se usudile kročiti u Aljaški trokut. S obzirom na to da je ovo golemo područje puno oštrih planinskih lanaca i netaknute divljine, a klima je vrlo hladna, IFLScience smatra kako su šanse za preživljavanje ondje minimalne. K tome, po spomenutom terenu luta velik broj medvjeda, a ondje je i mnoštvo jezera, bezbroj pukotina i prostranih dolina.

Ipak, nisu svi nestanci u Aljaškom trokutu ostali neriješeni. Gary Frank Sotherden iz New Yorka nestao je tijekom lova u divljini Aljaske sredinom 1970-ih. Njegova obitelj godinama se nije mogla pomiriti s njegovim nestankom i čitavo vrijeme su se nadali da je možda još uvijek živ. Više od četiri desetljeća nakon nestanka, kada su Garyjevi roditelji već preminuli ne doznavši za sudbinu svog sina, došlo je do velikog preokreta. Uz rijeku Porcupine na sjeveroistoku Aljaske otkrivena je ljudska lubanja, a DNA analiza provedena 2022. godine pokazala je da pripada Garyju. Glasnogovornik Alaska State Troopersa Tim DeSpain tada je rekao medijima da se na temelju oblika, veličine i položaja zubnih tragova na lubanji, može zaključiti kako je nesretni muškarac vjerojatno bio žrtva napada medvjeda. Iako uzrok smrti nikada nije službeno potvrđen, njegov brat prihvatio je objašnjenje o napadu planinske zvijeri. Bez obzira je li ta teorija točna ili ne, Aljaški trokut svakako je mjesto koje je najpametnije zaobići.

Mama koja ne razlikuje svoje blizanke osmislila super trik: 'Ovo funkcionira odlično'