Stručnjaci otkrivaju: Ovo je 6 znakova da imate vrlo osjetljivo dijete, evo kako mu pomoći

Vrlo osjetljiva djeca (HSC – Highly Sensitive Child) duboko osjećaju emocije i intenzivno doživljavaju svijet oko sebe. No, kako znati je li i vaše dijete takvo? Stručnjaci tvrde kako postoje suptilna svakodnevna ponašanja koja mogu ukazivati na ovu osobinu. Prema dr. Judith Orloff, psihijatrici i autorici knjige The Highly Sensitive Rabbit, vrlo osjetljivo dijete ima 'pojačane osjetilne sposobnosti, iznimno je brižno, ali ga lako preplavljuju osjećaju zbog izvanjskih podražaja'. Prepoznavanje ove osobine ključno je za roditelje kako bi mogli prilagoditi odgoj i podržati svoje dijete, piše HuffPost.

Ovu osobinu prvi put je istražila 1991. psihologinja Elaine Aron, koja je u knjizi The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You istaknula da se otprilike 15 do 20 posto djece rađa s visokom osjetljivošću. To znači da imaju 'živčani sustav koji je vrlo svjestan i brzo reagira'. Klinička psihologinja dr. Becky Kennedy opisuje ovu djecu kao 'duboko osjećajnu'. Njihova osjetila su pojačana, primjećuju suptilnosti koje drugima promiču i intenzivno proživljavaju emocije. Stručnjaci su izdvojili šest osobina koje upućuju na to da je dijete vrlo osjetljivo.

Ne vole glasne zvukove, jake mirise ili jaka svjetla: Vrlo osjetljiva djeca svijet doživljavaju intenzivnije – kao da nešto drže s 50 prstiju umjesto pet, objašnjava dr. Orloff. Možda im smeta buka usisavača, etiketa na odjeći, jaka svjetlost ili intenzivan parfem. Često se osjećaju preplavljeno u gužvama ili kaotičnim okruženjima. Kako biste im pomogli, razgovarajte o situacijama koje bi ih mogle uznemiriti i dogovorite načine upravljanja stresom, poput nošenja slušalica ili primjene unutarnjeg razgovora za suočavanje s glasnim zvukovima.

Oprezniji su u novim situacijama: Vrlo osjetljiva djeca često trebaju više vremena da se prilagode novim okolnostima. Možda će oklijevati prije nego što priđu nepoznatoj djeci ili odraslima. Na obiteljskim okupljanjima mogli bi najprije promatrati izdaleka prije nego što se uključe. Roditelji ih ne bi trebali prisiljavati na sudjelovanje – bolje je pustiti ih da se prilagode vlastitim tempom.

Imaju intenzivnije emocionalne ispade: Ova djeca osjećaju dublje i dulje od drugih, što može rezultirati češćim i snažnijim izljevima emocija. Njihove reakcije mogu biti nagle i intenzivne – primjerice, mirno sjede za stolom, a u sljedećem trenutku burno reagiraju jer su se spotaknuli o stolicu. Također su osjetljiviji na nedostatak sna ili glad, što može dodatno potaknuti iritaciju. U tim trenucima može pomoći vježbanje dubokog disanja i osiguravanje vremena za osamu, poput slušanja glazbe, crtanja ili igranja s omiljenom igračkom.

Teško podnose iznenađenja – čak i pozitivna: Vrlo osjetljiva djeca osjećaju se najsigurnije u predvidljivim rutinama. Mogu ih preplaviti neočekivani događaji, čak i pozitivni. Primjerice, ako se roditelj iznenada pojavi u njihovoj učionici, dijete bi moglo imati burnu reakciju. Čak i glasno navijanje na njihovoj nogometnoj utakmici može ih uznemiriti jer ne vole biti u centru pažnje. Roditelji mogu pripremiti dijete na nepredviđene situacije razgovorom ili kroz igru s plišanim igračkama u kojoj se simulira reakcija na iznenađenje.

Upijaju emocije drugih ljudi: Vrlo osjetljiva djeca su izuzetno brižna i lako preuzimaju emocije ljudi oko sebe, uključujući roditeljsku tugu ili stres. Ponekad mogu misliti da su oni uzrok problema. Roditelji ih mogu razuvjeriti u to rečenicama poput: 'Nije tvoja krivnja, sve je u redu, volimo te.' Također ih mogu naučiti kako biti podrška drugima bez da postanu emocionalna 'spužva'. Vizualizacija zaštitnog 'svjetlosnog štita' oko njih može im pomoći da se osjećaju sigurnije.

Primjećuju suptilnosti koje drugima promiču: Vrlo osjetljiva djeca su iznimno perceptivna. Primijetit će ako preskočite riječ dok im čitate priču ili ako kažete 'bijelu laž'. Njihova sposobnost uočavanja detalja znači da će primijetiti i najmanje promjene u roditeljskom ponašanju, pa i kada ih učite kako se bolje nositi sa svojom osjetljivošću.

Kako podržati vrlo osjetljivo dijete? Roditelji često misle da su propustili priliku da pomognu svom djetetu, ali dr. Kennedy ističe: 'Nikada nije prekasno. Pravo vrijeme za učenje je uvijek sada.' Razumijevanje djeteta i prilagođavanje odgojnih metoda može stvoriti dublju povezanost i omogućiti djetetu da napreduje unatoč osjetljivosti.

