Riješen misteriozan slučaj: Stotine primjeraka novina ukradeno je zbog jedne priče

Novine iz Colorada oštro su kritizirale lopova koji stoji iza misterioznog nestanka stotina primjeraka njihovih novina u okrugu Ouray sredinom siječnja. Naime, novine su nestale na dan kada je objavljena priča o posinku načelnika gradske policije koji je optužen za silovanje 17-godišnje djevojke.

Posinak šefa policije Jeffa Wooda, Nate Dieffenderffer, zajedno sa suoptuženicima optužen je za silovanje djevojke u obiteljskoj kući dok je policajac spavao. The Ouray Plaindealer bio je prvi koji je izvijestio o uhićenju, ali stotine primjeraka novina ukradeno je kada je priča objavljena, navodi Daily Mail.

Muškarac Paul Choate (41) predao se policiji zbog krađe te rekao kako je to učinio kako bi zaštitio žrtvu u slučaju. Uz to, kritizirao je druge priče o lokalnim temama. S obzirom na to da se nije ispričao za svoj postupak, novine su odlučile podnijeti prijavu. Novinari su ga kritizirali zbog pokušaja gušenja slobode tiska.

"Pokušao je spriječiti druge da pročitaju priču o ozbiljnom zločinu prijavljenom u okrugu Ouray", naveli su iz novina te dodali kako se priča sada proširila mnogo dalje. Choate je 20. siječnja dobio sudski poziv te on, kako službenici navode, nije član lokalne policije i nije povezan s optuženicima u nedavno prijavljenom seksualnom napadu.

Novine su uklonjene iz cijelog grada, a prvotno se vjerovalo da se priča pokušava zataškati. Krivac je istaknuo kako je bio užasnut slikovitim detaljima napada te kako zbog žrtve nije htio da takve informacije izađu u javnost.

