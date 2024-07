Oni su jednostavno nestali sa Zemlje... 5 misterioznih slučajeva koji još nisu riješeni

Nekada je u ljudskoj povijesti bilo sasvim uobičajeno da netko nestane bez traga, no u današnje moderno doba to se čini nemogućim. Ipak, nekim ljudima to je pošlo za rukom. Ovo je pet misterioznih slučajeva nestanaka pod neobjašnjivim okolnostima.

1. Ray Gricar

Ray Gricar (rođen 1945.) više od dvadeset godina radio je kao okružni tužitelj u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji. U njegovu životu sve je teklo glatko do 15. travnja 2005. godine kada je nazvao svoju djevojku i javio joj da je na putu prema njoj. Ipak, nikada se nije pojavio. Njegov je automobil pronađen ispred jedne trgovine, a unutra se nalazio njegov mobitel. Nekoliko dana kasnije uz rijeku je pronađen i njegov laptop koji je bio uništen pa se s njega nisu mogli skinuti nikakvi podaci.

U trenutku nestanka Ray je radio na slučaju seksualnog zlostavljanja na Sveučilištu u Pennsylvaniji. Glavni osumnjičenik bio je tamošnji pomoćni nogometni trener. Istraga je otkrila da je Ray još 1998. godine imao dokaze protiv pomoćnog trenera, ali nije htio podignuti optužnicu. Tako je postupio i 2005. godine pa se činilo da je Ray odlučio skupiti što više dokaza protiv pomoćnog trenera. Pretragom Rayeva kućnog računala otkriveno je da je Ray često pretraživao "kako uništiti hard drive", što je detektive navelo na to da pomisle kako je Ray sam uništio računalo i nestao. Policija najviše vjeruje u teoriju da je izvršio samoubojstvo kao i njegov brat, no obitelj nije sklona tom scenariju. Nakon što potraga za njim nije dala nikakvih tragova niti nakon šest godina, Gricara su proglasili mrtvim.

2. Louis Le Prince

Louis Le Prince (rođen 1841.) poznat je kao slavni izumitelj iz 19. stoljeća. Zanimao se za kinematografiju i svoje je izume odlučio predstaviti u Americi. Ukrcao se na vlak u gradu Dijon i od tada mu se gubi svaki trag. Nitko od putnika nije ni vidio ni čuo ništa sumnjivo. Svi prozori bili su zatvoreni, a vlak nije stajao nigdje sve do Pariza, ali kada je vlak stigao u Pariz, Le Princ nije bio u njemu, kao ni njegova prtljaga.

Brzo se stvorilo više teorija o njegovu nestanku, ali nijedna nikada nije dokazana. Jedna teorija posebno je bila intrigantna. Naime, Le Princ je bio konkurent poznatom američkom izumitelju. Često su jedan drugome podmetali. Taj Amerikanac bio je Thomas Alva Edison. Edisonu je itekako odgovaralo to što Le Princ nije stigao u Ameriku. No ni za ovu teoriju nema nikakvih dokaza. Iako njegovo truplo i prtljaga nisu nikada pronađeni, stotinjak godina kasnije u policijskim arhivama pronađene su fotografije utopljenika koji je mogao biti on.

3. Gdje je nestala glumica Jean Spangler?

Predivna mlada američka glumica Jean Spangler nestala je u listopadu 1949. godine kada je imala tek 26 godina. Tog kobnog dana uputila se na sastanak s bivšim suprugom na kojem su trebali raspraviti o alimentaciji. Nikada se nije vratila kući. Njezina je torbica pronađena dva dana poslije s porukom u kojoj je stajalo: "Kirk, ne mogu više čekati. Idem k dr. Scottu. Najbolje da to obavim dok majke nema."

Najprije se vjerovalo da je misteriozni Kirk zapravo slavni glumac Kirk Douglas, no nakon što ga je policija ispitala, isključena je svaka sumnja da je on umiješan u zločin. Također se sumnjalo i da je Spangler bila trudna te da se njezina poruka mogla odnositi i na tada nelegalan abortus. Iako je prošlo više od 70 godina, policija još nije zatvorila ovaj slučaj te se još uvijek nalazi na listi nestalih osoba.

4. Gdje se nalazi Jim Thompson?

Jim Thompson nestao je u dobi od 61 godine. Tijekom Drugog svjetskog rata radio je kao agent OSS-a, preteče CIA-e. U mirovini se odlučio posvetiti modnoj industriji, a upravo se zahvaljujući njemu oporavila tajlandska industrija svile. Tijekom odmora u vikendici na Tajlandu sa svojim prijateljima odlučio se na kratku šetnju kroz šumu iz koje se nikada nije vratio. Malo je vjerojatno da se izgubio, s obzirom na posao kojim se bavio. Širile su se glasine da je otet, ali nikada nije dobiven zahtjev za otkupninom. Pojavljivale su se mnoge teorije, no nikada nijedan trag nije bio dokazan te ga je tajlandski sud u odsutnosti proglasio mrtvim.

5. Kamo je otplovila posada broda MV Joyita?

U listopadu 1955. godine posada broda Joyita zaputila se na plovidbu krenuvši iz luke na Samoi. Četiri dana kasnije iz luke u koju su trebali doploviti stigla je obavijest da brod nije stigao. Brod je pronađen mjesec dana kasnije, ali bez ijednog člana posade. Na brodu je nedostajalo još stvari. Nije bilo dnevnika putovanja, hrane, opreme za navigaciju, a nestala su i sva tri čamca za spašavanje.

Pretraga broda otkrila je da je glavni motor bio zatrpan madracima. U kutiji s medicinskom opremom nedostajalo je nekoliko instrumenata, a nađene su krvave krpe. Svi prozori bili su razbijeni. Misterij nestanka posade ovog broda ostao je neriješen i dandanas.

