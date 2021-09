Promišljate li analitički i objektivno ili ste intuitivniji i maštovitiji? Riješite test i doznajte!

Da lijeva i desna polovica mozga imaju različite funkcije prvi je šezdesetih godina pretpostavio psihobiolog i nobelovac Roger W. Sperry koji je još tada zaključio da je kod svakog jedna strana dominantnija od druge. Do tog zaključka je došao nakon više godina rada s pacijentima koji pate od epileiptičnih napadaja, a s vremenom je rasla i svijest o tome koliko to definira našu ličnost: način na koji razmišljamo, prioritete koje si postavljamo ili to jesmo li skloniji logičnim ili kreativnim rješenjima...

Naime ljudi kojima je lijeva strana dominantnija skloniji su analitičkom i objektivnom promišljanju, a bolji su i u matematici, čitanju i pisanju. S druge strane, pojedinci kojima je aktivnija desna strana mozga naklonjeniji su umjetnosti i sposobniji su sagledati 'širu sliku' problema. Uz to se, za razliku od ljudi kojima je dominantnija lijeva strana, smatraju i intuitivnima, maštovitima i subjektivnima, piše Verry Well Mind..

Odgovorite na ova pitanja i doznajte koja strana mozga s vama 'upravlja'...

Za svako pitanje odaberite A ili B i zapišite na papir da kasnije možete zbrojiti koliko kojih odgovora imate.

Kakav vam je odnos prema redu i urednosti?

A. Sve moje stvari, čak i alat u garaži, su organizirane i smisleno posložene u ormare ili ladice.

B. Ne opterećujem se s tim i pospremim kad vidim da stvarno moram. I kad uhvatim vremena.

Kako izgleda vaš radni prostor?

A. Čist je i sve je na svom mjestu.

B. Ostavljam sve na stolu, tako da kad dobijem inspiraciju samo nastavim raditi.

Kako rješavate probleme?

A. Držim se provjerenih metoda za koje znam da funkcioniraju.

B. Kreativan/kreativna sam i često smišljam nova, drugačija rješenja.

Koliko se striktno držite uputa?

A. Strogo se držim uputa.

B. Volim raditi na svoj način.

Završavate li uvijek započeto?

A. Uvijek, i to na vrijeme.

B. Puno toga započnem, ali rijetko sve završim.

Kad vas zamole da o nečem napišete izvještaj, vi...

A. Prikupite podatke istraživanjima, pripremate se i organizirate, pa počinjete pisati.

B. Radite ovisno o trenutnoj inspiracije, bez puno priprema i istraživanja.

Kad ste za vrijeme školovanja morali napraviti projekt, vi ste...

A. Koristili ideje svojih roditelja, knjige i projekte drugih studenata.

B. Uživali u izazovu i sami napravili svoj projekt.

Koje vam aktivnosti više odgovaraju?

A. Planiranje putovanja ili projekta.

B. Stvaranje originalne umjetničke forme.

Više odgovora pod A znači da vam je lijeva strana mozga dominantna

najviše volite raditi sa stvarima koje se možete vidjeti ili dotaknuti

orijentirani ste na ciljeve i vještiji u poslovima koji zahtijevaju logiku, jezik i analitičko razmišljanje

bolji ste u kritičkom razmišljanju

bolje se snalazite s brojevima

bolje rasuđujete

moguće je da ne volite čitati fikciju

vjerojatno radite bolje sami nego u grupi

najčešće vidite samo dijelove cjelovite slike

informacije prikupljate korak po korak

izražavate se sažeto

Više odgovora pod B znači da vam je desna strana mozga dominantnija

razmišljate apstraktno

uživate ​​u umjetnosti - glazba, kazalište, likovna umjetnost...

preferirate poslove u kojima više razmišljate nego što radite sa konkretnim stvarima

bolji ste u ekspresivnim i kreativnim zadacima

dobri ste u prepoznavanju emocija na licu

dobri ste izražavanju emocija

dobri ste u sviranju i pjevanju

skloni ste razmišljanju u slikama

vrlo ste kreativni i maštoviti

drugima ponekad misle da ste 'čudni'

