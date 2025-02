Novi pogled na zagrobni život: Teolog tvrdi da pakao uopće nije ono što mislimo da jest

Svim kršćanima jako su dobro poznati crkveni opisi raja i pakla koji, ruku na srce, barem iz današnje perspektive, ne djeluju previše uvjerljivo. I dok u raju duše onih koji su za života bili dobro šeću po pahuljastim oblacima, zločeste u paklu čekaju vatra i crni vragovi. No, je li doista tako? Jedan je teolog nedavno doveo u pitanje sve što su nam do sada govorili o đavlu i paklu, sugerirajući da grešnici možda ipak neće gorjeti u vječnim mukama, piše UNILAD.

Jared Brock proveo je godine proučavajući prirodu religijskog zagrobnog života. Čak je napisao i knjigu na tu temu, pod naslovom Đavao po imenu Lucifer, a nakon detaljne analize biblijskih stihova stekao je razumijevanje koje se razlikuje od uobičajenog. On vjeruje da je jedna od najčešćih zabluda o paklu ideja da đavao bljuje vatru na duše koje uđu u njegovo kraljevstvo. No, prema posljednjoj knjizi Novog zavjeta, Knjizi Otkrivenja, to nije istina, tvrdi Brock.

Sporni odlomak iz Otkrivenja 12:15 glasi: 'A zmija iz usta izbljuva za ženom vodu kao rijeku da je rijeka odnese.' Iako se u Svetom pismu često govori o paklu, postoji čak šest različitih mjesta na kojima bi se, prema tekstovima, mogla nalaziti 'mračna strana zagrobnog života'. Među vjernicima je općeprihvaćeno da će onaj tko se ne pokaje za svoje grijehe biti prognan iz raja i poslan u pakao na čitavu vječnost… Ali, Brock nije sasvim siguran da je to točno.

On je u svojim razmatranjima također postavio pitanje o tome kako je pakao uopće oblikovan – je li to fizičko mjesto ili jednostavno stanje u koje odlaze duše grešnika? Govoreći za Mail Online, rekao je: 'Jesu li ta mjesta fizička? Jesu li duhovna? Jesu li vječna? Jesu li ograničena na određeni vremenski period? A odgovor na sve to je – jednostavno ne znamo.'

I to nas dovodi do Sotone – rogatog demona crvene kože koji se često prikazuje s trozupcem, bradicom, a ponekad i kopitima. No, prema Brocku, to nije istina, niti postoji biblijska osnova za takav prikaz. 'Mislim da je kultura jednostavno postala opsjednuta idejom o malom crvenom vragu na vašem ramenu koji vas neprestano progoni', kaže Brock koji je uvjeren da Sotona nije fizičko biće poput Isusa, već duhovno, te da se može pojaviti u privlačnim oblicima kako bi ljude naveo na grijeh. 'U Bibliji postoje dvije riječi za đavla. Jedna znači tužitelj, a druga protivnik. Nigdje ne piše da đavao može biti prisutan na svim mjestima u svakom trenutku. On nije svemoguć poput Boga', kaže Brock.

Kršćanska vjera tumači da je Lucifer protjeran iz raja i poslan u pakao sa svojim demonima. U Knjizi Otkrivenja 12:7-9 piše: 'I nasta rat na nebu: Mihael i anđeli njegovi zametnuše boj sa zmajem. Zmaj i anđeli njegovi uzvratiše, ali ne nadvladaše i ne bijaše im više mjesta na nebu. Tako je zbačen veliki zmaj, stara zmija – ona koja se zove Đavao i Sotona, zavodnik svega svijeta – zbačen je na zemlju, a s njime su zbačeni i anđeli njegovi.' Drugim riječima, ni ovdje se ne spominje pakao već zemlja, zbog čega Brockove tvrdnje o tome što đavao zapravo predstavlja na neki način imaju smisla.

GALERIJA Ove biljke su čudo: Nakon što ih jednom posadite u vrtu, plodove ćete ubirati godinama