Bio je mrtav nakon automobilske nesreće: Opisao je što je vidio u posjetu 'raju i paklu'

Klinička smrt je stanje u kojem je srčana aktivnost prestala, a disanje je zaustavljeno, no osoba se kasnije može oporaviti što dovodi do izvještaja o bliskim iskustvima sa smrću. Mnogi ljudi koji su doživjeli ovu granicu između života i smrti govore o viđenjima, svjetlu na kraju tunela, osjećaju mira ili susretima s voljenima koji su preminuli. Iako znanstvena objašnjenja tih iskustava variraju, oni koji su ih doživjeli često tvrde da su im promijenili život i način gledanja na smrt, vjeru i postojanje.

Jeff je sa 22 godine izgubio majku zbog raka te je tada razvio gorčinu prema Bogu. Iako je kao dječak prihvatio Krista, krivio je Boga što joj njegovoj majci oduzeo život. Postao je policajac te je počeo prekomjerno piti da bi popunio prazninu. Iako u sretnom braku, Jeff je patio od depresije sve dok mu se život nije zauvijek promijenio 2014. godine, prenosi LADbible.

U travnju te godine doživio je prometnu nesreću opasnu po život. "Zvučalo je kao eksplozija. Onesvijestio sam se. Nejasno se sjećam da sam čuo kako auto proklizava", ispričao je Jeff. Pošao je nekoliko operacija te je bio na intenzivnoj njezi. Jeff je rekao da mu je tijekom tog vremena srce stalo te da je posjetio "raj i pakao". "Osjetio sam kako mi duša napušta tijelo i sjećam se da sam vidio tamu. Magla je bila na podu i stropovima. Otišao sam na mjesto gdje je bila crna praznina. I sjećam se da sam zavapio Isusu: 'Isuse pomozi mi!'", ispričao je Jeff.

Tijekom svojih vizija, svjedočio je slici mlade verzije svoje majke koja je prala ruku. Jeff tvrdi da je to "simboliziralo pranje" te da je značilo da se on treba očistiti i popraviti svoje ponašanje. Nakon iskustva na rubu smrti, prestao je piti i ponovno je počeo vjerovati u Boga. On i njegova supruga sada vode organizaciju koja se bavi evangelizacijom i duhovnim vođenjem, a planiraju otvoriti Galilejski ribolovni logor.

"Alkohol je neizmjerno pridonio mojoj kroničnoj depresiji. Bio sam pijanac. Držao sam bocu tekile u hladnjaku. Stavio bih je u zamrzivač da ne bih morao gubiti vrijeme na čašicu. Jednom sam popio toliko da sam se onesvijestio u stražnjem dijelu svoje kuće, u ostavi, a kad sam se probudio, nisam znao gdje sam, čak ni u vlastitom domu", ispričao je. Njegova supruga je rekla da se uvijek bojala za Jeffovu sigurnost dok je pio te da nije željela da zbog alkohola. "Nikada se nisam prestala moliti za Jeffa. Znala sam da može biti bolji od alkoholizma i čovjeka kakav je postajao. Znala sam da je bolji od toga", zaključila je supruga.