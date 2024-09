Njen dečko ne želi razgovarati s njom svaki put kad se trebaju ići naći s njenom obitelji: 'Ljudi mi govore da ga ostavim'

Jedna je žena otkrila da njezin 48-godišnji partner odbija vidjeti njezinu obitelj i često se 'duri' kada ga ona zamoli da ide s njom. Na roditeljskom forumu, Mumsnet, žena je podijelila kako se njezin dečko trenutno ljuti jer su pozvani na rođendanski ručak njezine majke. Navela je da se on uvijek uzruja, radi scenu i ne želi razgovarati s njom kad god trebaju ići na obiteljsko okupljanje, piše Daily Mail.

Korisnici foruma su odmah počeli davati savjete, a mnogi su smatrali da je njegovo ponašanje bezobrazno i da bi ga trebala ostaviti. Njezin post je glasio: ‘Moj dečko odbacuje moju obitelj. Moja mama nas je pozvala na ručak, ništa formalno. Zajedno smo tri godine. On ne želi ići. To se događa svaki put kada trebamo vidjeti nekoga iz moje obitelji ili prijatelje. Ljutito reagira, radi dramu i ne priča sa mnom. Na samom događaju se ponaša pristojno, ali nije uključen, a nakon toga je hladan prema meni. Uvijek se oko toga svađamo’.

VEZANI ČLANCI:

‘On kaže da ne voli ispunjavati tuđa očekivanja, poput uloge dečka. Ima 48 godina i sve je više uključen u život mog četverogodišnjaka, kojeg obožava. Posvećen je nama, ali njegova nevoljkost da prihvati moju obitelj me stvarno frustrira. Pokušala sam razumjeti njegove razloge, ali smatram da je jako nepristojno što ne želi dati šansu mojoj obitelji. Oni su ljubazni i pokušavaju ga uključiti. Sutra idemo, a on se trenutno duri’, dodaje.

Mnogi su u komentarima tvrdili da muškarac pokušava izolirati ženu od njezine obitelji i prijatelja, nazivajući njegovo ponašanje ‘manipulativnim’ i ‘uvredljivim’. Jedna osoba je komentirala: ‘Ima 48 godina i ponaša se kao nezreli tinejdžer. Kako neprivlačno’. Drugi su dodali: ‘Pokušava te izolirati. Ponašanje je manipulativno. Trebala bi ga ostaviti’.

VEZANI ČLANCI:

Neki su se složili da je njegovo ponašanje zabrinjavajuće, no drugi su smatrali da nije dužan upoznati njezinu obitelj ako to ne želi. Jedna osoba je napisala: ‘Mislim da nije nerazumno što se ne želi družiti s tvojom obitelji ili prijateljima. On ima pravo birati s kim će se viđati. Međutim, način na koji to radi (durenje, tihi tretman) nije prihvatljiv. Trebate odlučiti je li zajedništvo s obitelji bitno za vas u vezi i na temelju toga donijeti odluku’.

Zatražila je razvod braka nakon što je otkrila poruku od jedne riječi na suprugovom mobitelu: