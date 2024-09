Učitelj iz SAD-a posvojio učenika i njegove sestre te brata: 'Život nam je sada potpun'

Učitelj Justin Padgett iz Danvillea, iz američke savezne države Kentucky, predavao je petom razredu u osnovnoj školi Highland u okrugu Lincoln, te je bio sretan jer je konačno mogao uživo podučavati svoje učenike posljednjih devet tjedana škole tijekom pandemije COVID-19 u proljeće 2021. godine, piše Fox News.

Jedan od njegovih učenika, Jayden, zaostao je u školskim zadaćama kao i mnoga djeca tijekom pandemije. "Pomagao sam mu kao tutor, jedan na jedan, sa čitanjem i društvenim znanostima", rekao je Padgett. Pokušavao je podržati Jaydenov akademski rad. "Tada me jednog dana pozvao do svog računala i rekao da mora biti usvojen", ispričao je Justin koji je dječaka odveo na hodnik da razgovaraju.

Jayden je rekao da njegovi sadašnji udomitelji nisu mogli posvojiti njega i njegovo troje braće i sestara te da je njegova biološka obitelj izgubila svoja prava. On i njegova braća i sestre morali su biti usvojeni, a nadao se da će ih moći usvojiti njegov učitelj. "Bio je dobar prema meni i uvijek mi pomaže. Bio je osoba puna ljubavi, pa sam samo želio da voli mene i moju obitelj", ispričao je Jayden.

Učitelj je nazvao Jaydenovu udomiteljicu, a zatim je otišao kući razgovarati sa svojom suprugom Kasey. "Rekao sam, 'Hej, imam klinca u razredu kojeg treba posvojiti, a on ima troje braće i sestara'", rekao je Justin. Pitao je svoju žene što misli o tome i kako se osjeća u vezi toga.

Justin i Kasey vjenčali su se 2018. godine te su željeli vlastito dijete, no "to jednostavno nije bilo u našim kartama", rekla je Kasey Padgett koja je očajnički željela biti mama. Liječnici su joj rekli da da vremena. "Stvarno sam se počela moliti za to", ispričala je.

Pomislila je da mora postojati neki način. "Imam nekoliko prijatelja i članova obitelji koji su udomitelji i stalno su nas ohrabrivali i govorili nam da bismo bili odlični udomitelji", objasnila je Kasey.

Par je započeo tečajeve da bi se pripremili za udomljavanje djeteta. Bili su pri kraju svoje obuke i čekali su kućno učenje kada je Jayden izrekao svoju molbu. "To je stvarno ubrzalo stvari", rekao je Justin. U travnju 2021. započeli su proces udomljavanja.

Jayden i njegova braća i sestra bili su dio nacionalne neprofitne organizacije posvećene pronalaženju obitelji za više od 140.000 djece koja čekaju na posvojenje iz udomiteljskih obitelji u SAD-u. Zaklada je odigrala veliku ulogu u održavanju četvero braće i sestara zajedno.

"Počeli smo se povezivati ​​s njihovom socijalnom radnicom i ona nas je na neki način provjerila da bi bila sigurna da znamo za što se prijavljujemo. A onda smo počeli s posjetima", rekao je Justin.

Padgetti su započeli s odvođenjem djece, Jaydena, Hailey, Alexis i Jasea, u crkvu, gdje su služili kao voditelji mladih. Padgetti djeci nisu rekli da bi mogli biti posvojeni.

"Život se može dogoditi i, znate, mogli bismo se povući ili bi se nešto moglo promijeniti u sudskom sustavu. Na kraju su saznali, ali mi smo u to vrijeme već imali posjete vikendom i pripremali njihove sobe", objasnio je Justin.

Djeca su se krajem srpnja 2021. godine preselila u svoju novu udomiteljsku obitelj. "Stvarno mi se svidjelo jer se nismo morali razdvojiti i biti s nekim drugim", rekla je Jaydenova sestra Alexis. Padgetti su živjeli u maloj seoskoj kući, a zbog udomljavanja su se preselili u kuću s tri spavaće sobe koju su brzo prerasli. Obitelj se u međuvremenu preselila u Danville, gdje Justin Padgett sada radi za školu za gluhe u Kentuckyju.

Posvojenje je postalo službeno 3. ožujka 2022. godine. "Život nam je sada potpun. Vrlo smo religiozni pa smo ih vidjeli kako duhovno rastu, što je za nas bilo nevjerojatno. Toliko su narasli", rekao je Justin. Par je rekao da se nada da će ljudi razmišljati i o tinejdžerima , a ne samo o maloj djeci, kada budu razmatrali posvajanje.

"U toj su dobi prošli kroz toliko trauma, udaljeni su iz svog doma, prošli kroz udomiteljstvo, da im je stvarno potrebna posebna ljubav i pažnja. Trebat će im sredstva za mentalno zdravlje, kao i smjernice i pomoć pri upisu na fakultet ili školu ili gdje god idu u životu", rekla je Kasey.

Padgetti su rekli da se nadaju da će njihova priča potaknuti još nekoga da razmisli o udomljavanju ili posvajanju, čak i učitelje. "To je poziv. Vi ste zaduženi za njihovu sigurnost. Vrlo je lako za učitelja da preuzme brigu o djetetu u školi, a zatim ga može uzeti u udomiteljsku skrb ili posvojiti", rekao je Justin.

Par razmišlja o tome da pokuša dobiti dijete prirodnim putem ili da posvoje još jedno dijete. "Vrata su otvorena za sve što Bog ima za nas", zaključila je Kasey.

