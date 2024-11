Niski ste i imate višak kilograma? Stručnjaci otkrili trik koji će vam pomoći da smršavite

Ne postoje dva identična organizma i svako tijelo će drugačije reagirati na određeni poticaj. Prehrana koja odgovara vama možda neće odgovarati vašem susjedu. Isto vrijedi i za određene lijekove, izlaganje suncu i slično. S druge strane, razmatranje naših sličnosti također može biti korisno, posebno kada je riječ o mršavljenju. Stručnjaci kažu da prilagodba pristupa prema tipu tijela može donijeti učinkovitije rezultate. Na primjer, osobe nižeg rasta koje žele smršavjeti mogu brže i održivije postići svoje ciljeve uz jedan specifičan savjet, kažu dijetetičari i treneri za mršavljenje za Best Life.

Maggie Hennigan, dijetetičarka i kreatorica sadržaja, često prima pritužbe od svojih niskih klijentica koje se bore s gubitkom kilograma, a napominje da i sama ima osobnog iskustva s tim izazovom. 'Niska građa može otežati mršavljenje jer trošite manje kalorija samo svojim postojanjem, ali dat ću vam nekoliko savjeta kao dijetetičarka za gubitak masnoće koja to potpuno razumije jer sam sama visoka samo 147 centimetara', rekla je u svojoj nedavnoj TikTok objavi Hennigan.

'Jedna od čestih pritužbi koju čujem od svojih niskih klijentica koje pokušavaju smršavjeti jest da, kad pokušavate vježbanjem povećati minimalnu potrošnju kalorija, postanete jako gladni, što dodatno otežava održavanje kalorijskog deficita', dodala je Hennigan, koja nudi savjet za mršavljenje koji, kako kaže, vrijedi za svakoga tko želi izgubiti kilograme, ali je posebno koristan za niske osobe - učinite hodanje glavnim oblikom vježbanja tako što ćete povećati broj koraka na više od 10 tisuća dnevno.

'Svi to govore, ali nitko ne objašnjava zašto', kaže Hennigan u svome videu. 'Hodanje je jedan od rijetkih oblika vježbanja koji ne povećava apetit. To znači da možete znatno povećati potrošnju kalorija, a da ne postanete gladniji. Osim toga, na taj način koristite najprilagodljiviji dio svog metabolizma, a to je NEAT, što je skraćenica za „Non-Exercise Activity Thermogenesis“ ili termogenezu nenamjernim tjelesnim aktivnostima, što uključuje sve aktivnosti tijekom dana koje nisu planirane vježbe.' Postupnim dodavanjem više kretanja tijekom dana, možete sagorjeti do 400 dodatnih kalorija dnevno bez znojenja, odlaska u teretanu, puno utrošenog vremena i bez povećanja apetita.

Trenerica za mršavljenje Kate Gugerli potvrđuje da osobe niže 160 centimetara vjerojatno primjećuju kako im je teško smršavjeti. Kao rezultat toga, kaže, mnogi se odlučuju za drastično smanjenje kalorija i 'preživljavanje na mrvicama' kako bi nadoknadili razliku, što može biti nezdravo i neodrživo. Gugerli umjesto toga preporučuje povećanje broja koraka za 'ogroman metabolički poticaj', preporučujući između osam i 12 tisuća koraka dnevno za mršavljenje. Za one koji ne mogu dosegnuti tu razinu, cilj od sedam tisuća koraka dnevno i dalje može imati značajan učinak, dodaje trenerica.

U drugoj objavi na tu temu, predlaže pažljivo stvaranje umjerenog kalorijskog deficita od otprilike 300 kalorija i povećanje unosa proteina za sigurno postizanje ciljeve. Osim hodanja, vrijedno je razmotriti uvođenje treninga snage.

'Trening snage i povećanje broja koraka postat će vaši najbolji saveznici, posebno za niske žene', kaže Maddie Kossin, fitness trenerica i kreatorica sadržaja, u nedavnoj objavi na TikToku. 'Što više mišića imate, više kalorija ćete sagorjeti u mirovanju i tijekom vježbanja.'

