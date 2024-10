Mnogi ga ne znaju: Uz ovaj trik tijekom vježbanja možete izgubiti više kalorija

Nedavna istraživanja pokazala su da uzimanje kratkih pauza tijekom šetnje može sagorjeti više kalorija nego kontinuirano hodanje bez zaustavljanja. Studija, objavljena u časopisu Proceedings of the Royal Society B, analizirala je kako različiti intervali hodanja utječu na potrošnju kisika i energije. Istraživači su pratili deset zdravih sudionika dok su hodali na traci ili se penjali stepenicama, te su mjerili razinu potrošnje kisika pri hodanju u intervalima od 10 sekundi do četiri minute. Otkriveno je da hodanje u kraćim intervalima, poput 10 do 30 sekundi, troši čak 60% više kisika nego jednako duga šetnja bez prekida, piše New York Post.

Francesco Luciano, vodeći autor studije sa Sveučilišta u Milanu, usporedio je ovaj fenomen s automobilom: ‘Baš kao što auto troši više goriva na početku vožnje, tako i naše tijelo troši više energije kad se više puta pokreće iz mirovanja’.

Tijelo troši više energije prilikom svakog početka kretanja nego kada je već u pokretu, što objašnjava zašto intervali sagorijevaju više kalorija. Luciano je istaknuo da svako ponovno pokretanje zahtjeva dodatnu količinu kisika, bez obzira na duljinu hoda, čineći kratke intervale proporcionalno zahtjevnijima od duljih razdoblja hoda.

Istraživači su se bavili ovom temom jer su mnoge prethodne studije procjenjivale energetske potrebe na temelju stabilnog hoda, ignorirajući stvarnost da mnogi ljudi, posebno starije osobe ili osobe s poteškoćama u hodu, ne mogu hodati dulje vrijeme. Ova studija potvrdila je da kratke epizode hodanja mogu biti jednako korisne za zdravlje.

Štoviše, druge studije pokazuju da čak i male količine tjelesne aktivnosti, poput nekoliko minuta dnevno, mogu značajno smanjiti rizik od bolesti poput raka i srčanih problema. Čak i samo dvije minute intenzivnog napora dnevno mogu smanjiti rizik od smrtnosti za 18%.

Dok mnogi ljudi provode velik dio dana sjedeći, što je povezano s nizom zdravstvenih problema, uključujući demenciju i pretilost, samo 22 minute umjerene do intenzivne aktivnosti dnevno mogu znatno smanjiti te rizike. Hodanje je jednostavan, učinkovit način da se poboljša zdravlje, a nova istraživanja pokazuju da redovito hodanje može produljiti život i smanjiti troškove zdravstvene skrbi.

Znanstvenici vjeruju da bi njihova otkrića mogla pomoći u dizajniranju rehabilitacijskih programa za osobe s ograničenom pokretljivošću, omogućujući im učinkovitiji način vježbanja i održavanja tjelesne aktivnosti.

