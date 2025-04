Alergična je na voće i povrće i nije ga okusila više od 20 godina: 'Mogao bi me ubiti jedan zalogaj'

Ljudi imaju različite alergije koje mogu varirati od uobičajenih, poput alergije na pelud ili prašinu, do zaista neobičnih i rijetkih reakcija na stvari koje se inače smatraju potpuno bezopasnima. Neki ljudi mogu biti alergični na različitu hranu, pa čak i na sunčevu svjetlost. Tako je jedna djevojka alergična na voće i povrće.

Chloe Raisbeck (27) dijagnosticiran je oralni alergijski sindrom (OAS), alergija na bilo koju tvar dobivenu iz peluda, u siječnju 2005. u dobi od sedam godina, piše New York Post. Prvi put je shvatila da nešto nije u redu kada je u školi zagrizla breskvu što je izazvalo oticanje usana i svrbež u grlu te je u svibnju 2004. potražila pomoć školskih medicinskih sestara.

One su joj rekle da da ne brine. Nakon što je vidjela da je medicinske sestre ne shvaćaju ozbiljno, Chloe je istog tjedna pojela jabuku te je počela dobivati iste bolne simptome. Chloe je to rekla svojoj mami Trishi (56) te je hitno odvezena lokalnim liječnicima gdje su testovi krvi otkrili alergije na jabuke, breskve, nektarine, šljive i trešnje.

Mjesecima kasnije, Chloe je počela otkrivati ​​druge namirnice koje su joj izazvale slične reakcije, poput kivija i badema. "Mama i ja još uvijek nismo znale što uzrokuje te reakcije, pa smo se vratile liječnicima, a oni su me potom uputili alergologu gdje sam napravila kožni test. Ispostavilo se da sam alergična na mnogo vrsta hrane", ispričala je 27-godišnjakinja.

Alergolog joj je u siječnju 2005. godine dijagnosticirao OAS. Chloe je alergična na 15 različitih vrsta voća, povrća i orašastih plodova, uključujući banane, kivi, mrkvu, bademe i paprike te ih je izbjegavala jesti 20 godina. "Alergolog mi je rekao da bih potencijalno mogla umrijeti ako pojedem samo jedan komad voća ili doživim anafilaksiju. To je bilo zastrašujuće. Dobila sam EpiPen i druge antihistaminike, što je bilo zbunjujuće za sedmogodišnjakinju", rekla je.

Zbog svega je razvila "strah od jela" i sada se oslanja na multivitaminske dodatke prehrani da bi svaki dan dobila dovoljno hranjivih tvari te posvuda nosi EpiPen u slučaju da padne u anafilaktički šok. "Moje alergije su se pojavile niotkuda. Mogla sam normalno jesti voće i povrće bez ikakvih simptoma. No, otkad sam zagrizla tu breskvu, otad se moj odnos prema hrani promijenio. Ako pojedem bilo koju od svojih pet porcija voća i povrća dnevno, dobijem otečene usne, svrbež u grlu i kvrge u ustima", objasnila je savjetnica za zapošljavanje.

Dodala je da je sretna što njezini simptomi nisu tako loši, no prisutan je stalni strah. "To mi je jako otežalo prehranu", rekla je. Postoji određeno voće i povrće koje Chloe nikad nije probala jer se boji reakcije, a to uključuje jagode, dinje, mango i borovnice te tvrdi da nije pojela ni jedno zeleno povrće u posljednjih 20 godina.

Često donosi vlastitu hranu na društvena događanja kako bi izbjegla "slučajno" jedenje voća i povrća i da bi preskočila sve "nezgodne razgovore" o svom izboru hrane. U ekstremnijim slučajevima, zamolila bi svog dečka da opere zube nakon što pojede nešto na što je alergična da bi spriječila moguću reakciju na usnama ako se poljube.

"Prava je muka kad ljudi kuhaju za mene jer je teško povjerovati u moje stanje. Brine me da ljudi to neće shvatiti ozbiljno i da bih mogla biti ozbiljno povrijeđena. Kada idem u supermarket ili restoran, tada često pretražujem ili provjeravam sastojke da bih bila sigurna. To je preuzelo velik dio mog života i postalo je pomalo fobija", objasnila je Chloe.

Njezina restriktivna dijeta obično se sastoji od "bež" namirnica, uključujući tjesteninu i rižu, te često koristi ribu, meso i mliječne proizvode u mnogim svojim obrocima. Oslanja se na dnevne multivitaminske dodatke prehrani za nedostajuće hranjive tvari, budući da nema lijeka ili specifičnih tretmana za poremećaj, a bez njih se često osjeća umorno. Međutim, Chloe je ove godine počela uvoditi hranu koju prije nije jela da bi vidjela hoće li imati reakciju, a počela je jesti maline.

Nada se da će izgraditi zdrav odnos s hranom i da neće jesti u strahu. "Bit ću alergična na tu hranu do kraja života. Zato pokušavam ponovno uvesti stvari kojih sam se toliko bojala jesti. Nadam se da ću tijekom sljedećih nekoliko godina imati raznovrsniju prehranu i da ću moći jesti više stvari. No, za sada ću ići polako, zalogaj po zalogaj", zaključila je.

