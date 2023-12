Nije mogla preko toga: Prekinula je s dečkom jer je on odbijao koristiti - wc papir

Žena je na TikToku šokirala i zgrozila svoje pratitelje nakon što je otkrila da njezin bivši dečko nije koristio toaletni papir - što je na kraju dovelo do toga da je prekinula s njim. Alexandra Maria Clara iz Tampe, Florida, detaljno je opisala svoju vezu u videu s više od 900.000 pregleda. U snimci je rekla da je otišla u kupaonicu u kući svog bivšeg dečka i shvatila da je ostao bez toaletnog papira... ili je barem tako mislila u to vrijeme, piše New York Post.

Alexandra je je upozorila svog tadašnjeg dečka da je ostao bez toaletnog papira, nakon čega je on naizgled pristao riješiti problem. Čak joj se i ispričao zbog toga, ali njoj to nije bilo tako strašno jer 'uvijek nosi maramice u torbi'. 'Rekla sam mu da kupi wc papir kada će ići u supermarket i on je rekao da bude', prisjetila se.

Nažalost, kada je Alexandra navratila tjedan dana kasnije, njezin bivši dečko još uvijek nije bio opskrbljena osnovnim kupaonskim priborom. Opet ga je odmah obavijestila o problemu, ali on je rekao da je jednostavno zaboravio. Tek kad je par otišao u trgovinu po grickalice, Alexandra je saznala pravu istinu.

'Otišli smo u Target i rekla sam: Kad smo već ovdje, idemo po toaletni papir, na što mi je bivši mrtvo hladno rekao da 'neće to učiniti'. Kada sam ga upitala zašto rekao je da ne koristi toaletni papir nego samo vlažne maramice', rekla je.

Užasnuta njegovom odvratnom navikom, Alexandra je upitala što bi trebala koristiti dok je u njegovoj kući. On je odgovorio da bi trebala koristiti samo vlažne maramice. Na kraju je ona odlučila kupiti svoj wc papir koji će koristiti kad ide u posjet dečku. Ali, ni to nije dobro prošlo. Naime, svaki put kad bi ona koristila toaletni papir, bivši bi je dečko ismijavao. U tom trenutku, Alexandra je shvatila da je njihova veza gotova te su prekinuli.

Komentatori smatraju da je djevojka bila čak i previše ljubazna prema apstinentu od toaletnog papira. 'Djevojko, jednostavno bih prekinula s njim nakon 'Ne koristim toaletni papir', rekla se jedna korisnica, a druga dodala: 'Napustila bih Target i otišla ravno kući'.

Neki su smatrali da je najveći problem to što nije imao obzira prema Alexandrinim potrebama. 'Ne radi se samo o toaletnom papiru, radi se o gostoprimstvu i brizi za druge te o tome da im date prioritet i da im bude ugodno', izjavio je jedan korisnik.

