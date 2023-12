'Moja mama je imala aferu s mojim mužem i čak napravila tetovažu za njega, a ja nisam imala pojma'

Prilično je uobičajeno tetovirati se za nekoga koga volite kada ste u braku ili dugoj vezi. Ali, jedna je žena otišla korak dalje i odala počast muškarcu s kojim je spava – mužu njene kćeri. Kat, iz Idaha u SAD-u, je na svojoj TikTok stranici podijelila videozapise koji objašnjavaju šokantnu priču, a pratitelji čak kažu da je toliko nevjerojatna da bi je Netflix trebao pretvoriti u TV seriju, piše The Sun.

U nedavnoj snimci otkrila je kako je njezin mlađi brat reagirao kada je saznao za maminu aferu s njegovim šogorom. I dok je brat bio ljut zbog činjenice da mu je rekla njihova sestra, a ne sama Kat, Kat misli da je on vjerojatno već znao za aferu prije toga, ali je jednostavno odlučio ne reći joj.

'Dakle, zapravo nisam razgovarala s bratom otkad sam saznala za aferu svog supruga i majke', objasnila je, 'Neočekivano se pojavio u mojoj kući, tri ili četiri tjedna prije nego što sam saznala za aferu, kako bi vidio moju mamu jer je ona uvijek bila kod mene, i pojavio se s riječima: 'Vidi mama napravio sam novu tetovažu'.

'I, sada kada imam više informacija koje znam – cijela ta situacija bila je apsurdna. Zato što sam na kraju saznala da je na dan kada je moj brat tetovirao ovu tetovažu, u isto vrijeme, moja majka tetovirala jednu za mog muža. Znači, moj brat se tetovirao na istom mjestu, u isto vrijeme kao i moja majka, dakle bili su zajedno. Moja je mama već znala za tetovažu koju joj je on došao pokazati. Kakvog to smisla ima?'.

VEZANI ČLANCI:

A ljudi u odjeljku za komentare složili su se da je Kat bila u pravu u vezi sa svojom procjenom da je njezin brat znao za aferu prije nje. 'Znao je za ono što tvoja majka radi i nije ga bilo briga', napisao je jedan, 'Vjerojatno će čak reći da je to znao i okriviti tebe'.

U prethodnom videu, Kat - koja sa svojim bivšim dijeli kćeri blizanke - otkrila je da je za aferu saznala u veljači 2022. Nazvala je svog supruga u 21:30 jedne večeri da sazna kada će se vratiti kući nakon svoje smjene kao vozač dostavljača hrane. Primijetila je da je njegov automobil bio u drugom području od onog u kojem je tvrdio da radi kada je razgovarala s njim, i 'odjednom sam čula ženski glas', rekla je.

VEZANI ČLANCI:

Počela je propitkivati ​​svog supruga s kim je, ali je on poklopio slušalicu. Kako je već sumnjala u odnos svoje majke i muža zbog vremena koje je njezina mama provodila u njezinoj kući, Kat je imala osjećaj da je to ona. I to se potvrdilo kada je nazvala svoju sestru da vidi je li njihova mama kod kuće, samo da bi saznala da je njezin suprug ranije te noći svratio po njihovu mamu, ali ju je molio da ništa ne govori.

Nakon što je otkrila istinu, odmah je s djecom napustila dom. Afera je bila kratkog vijeka, a njezina se mama nakon prekida vratila Katinom tati. Tata je primio mamu nazad, ali Katin odnos s mužem bio je nepopravljiv. Također, Kat sada već skoro dvije godine ne razgovara sa svojom majkom.

Žena ispričala: ‘Tata je prevario mamu, pa smo se sestra i ja odlučile osvetiti njegovoj ljubavnici’